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"النقل": عقد 3 ورش عمل خلال يناير وفبراير 2020 مع وكالة التنمية الفرنسية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:28 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أنه سيتم عقد ثلاث ورش عمل أخرى في يناير وفبراير 2020 يعقبها ورشة عمل كبرى للخروج بالنتائج والتوصيات النهائية الخاصة بهذه المجالات خلال اجتماعه الموسع مع وفد وكالة التنمية الفرنسية (AFD) لبحث سبل دعم عدد من المشروعات في مجالات النقل.

حضر اللقاء رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وممثلي وزارة التعاون الدولي والاستثمار، وتم استعراض الوضع الحالي للمرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو وكذلك نتائج عمل ورشتي العمل اللتان تم تنظيمها بالتنسيق بين الوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة الانفاق بخصوص المساعدة الفنية المقدمة من الوكالة الفرنسية للعاملين بوزارة النقل للاستفادة من التجارب العالمية في مجال تصميم وإدارة خطوط المترو ونظم الإعلانات بها والفرص الاستثمارية المختلفة بقطاع المترو، حيث أكد الوفد علي أهمية هذه الورش التي تشهد حضورًا مكثفًا من الشركات الفرنسية المهتمة بقطاع السكك الحديدية والمترو والمهتمة بمجال التسويق الإعلاني بهما.

ثم تباحث الجانبان حول الجزء الثاني من برنامج المساعدة الفنية والمخصص لدراسات النقل حيث تم الإتفاق علي التعاون الإستثماري بين الجانبين في الدراسة الخاصة بمحطة فيكتوريا التبادلية التي ستربط مترو أبو قير المستقبلي وترام الرمل بعد إعادة تأهيله.

وفيما يتعلق بالتعاون المشترك لإعادة تأهيل ترام الرمل والتي ستساهم فيه الوكالة الفرنسية للتنمية ب 100 مليون يورو من خلال تعاون إستثماري بين الجانبين، أكد الوزير علي حرص الوزارة علي إتمام هذا المشروع وأنه سيتم عرض الدراسة قريبًا علي القيادة السياسية وأنه بعد التصديق عليها سيتم التعاقد مع الإستشاري الخاص بالمشروع ثم إستعرض الجانبان التعاون المشترك في مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلي مترو كهربائي حيث اكد الوزير أنه جاري التنسيق مع جهات التمويل ومنها الوكالة الفرنسية للتنمية بواسطة وزارة الإستثمار والتعاون الدولي لإتمام هذا المشروع الهام الذي سيبلغ تكلفته 1.71 مليار دولار والذي سيشكل مع مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالأسكندرية نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بمحافظة الأسكندرية
"النقل": عقد 3 ورش عمل خلال يناير وفبراير 2020 مع وكالة التنمية الفرنسية
"النقل": عقد 3 ورش عمل خلال يناير وفبراير 2020 مع وكالة التنمية الفرنسية
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الكلمات المفتاحية

وزارة النقل الاسكندرية الاستثمار في المترو

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