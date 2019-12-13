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وزير الأوقاف: إن وجدت إنسانا كئيبا فهو لم يفهم من الإسلام شيئا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:27 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الإمام الشافعيُّ رحمهُ الله قال: "لَيْسَ العِلْمُ مَا حُفِظَ، إِنَّما العِلْمُ مَا نَفَعَ".

وأوضح "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد القرية الحمراء مدينة الحمام بمطروح، اليوم الجمعة، أنه على كل طبيب أو مهندس أو معلم أو عامل أن يتقن عمله، وأن يتقي الله في عمله، وأن يضع نفسه مكان من يعمل له، مشددًا على أن العمل يهذب الأخلاق، ووجوه العلماء ليست عابسة كئيبة، وإن وجدت إنسانًا كئيبًا متشددًا فلا هو من العلم وما للعلم له من سبيل، ولم يفهم من الإسلام شيئًا.

وتابع وزير الأوقاف، أن هناك فرق بين إنسان ألم ببعض الأمور البسيطة مثل أن بر الوالدين من الإيمان ويأتي لينصب نفسه عالمًا، من أخطر الأمور على دين الناس ودنياهم في العصر الحالي إناس نصبوا أنفسهم للفتوى وتحدثوا في دين الله دون علم ولا مؤهلات مجترأين على أهل الاختصاص وعلى الشرع، فعلينا احترام التخصص في كل شيء، مؤكدًا أن من يتحدثوا في دين الله بدون علم ويفتون دون إدراك الواقع خطر داهم على ديننا ودنيانا، أجر الناس على الفتوى أجرأهم على النار، مشددًا على ضرورة تحصين المنابر من غير المتخصصين.
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الكلمات المفتاحية

وزير الأوقاف مختار جمعة الكئيب أخبار مصر

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