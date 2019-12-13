وزير الأوقاف: إن وجدت إنسانا كئيبا فهو لم يفهم من الإسلام شيئا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الإمام الشافعيُّ رحمهُ الله قال: "لَيْسَ العِلْمُ مَا حُفِظَ، إِنَّما العِلْمُ مَا نَفَعَ".





وأوضح "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد القرية الحمراء مدينة الحمام بمطروح، اليوم الجمعة، أنه على كل طبيب أو مهندس أو معلم أو عامل أن يتقن عمله، وأن يتقي الله في عمله، وأن يضع نفسه مكان من يعمل له، مشددًا على أن العمل يهذب الأخلاق، ووجوه العلماء ليست عابسة كئيبة، وإن وجدت إنسانًا كئيبًا متشددًا فلا هو من العلم وما للعلم له من سبيل، ولم يفهم من الإسلام شيئًا.



