Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط عاطل لحيازته 30 كيلو بانجو وأقراص كبتاجون بالشرقية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الشرقية قيام عاطل 44 سنة -له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالإشتراك مع قطاع الأمن العام وضبطه حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بمنطقة إبنى بيتك بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزته بندقية خرطوش وطلقتان لذات العيار- 30 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر- 15 قرص لعقار الكبتاجون المخدر- مبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لاستخدامه في نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كهربا في الأهلي

منذ ساعة و نصف

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ يوم

شاهد.. الأهلي يقدم صفقته الجديدة بفيديو "كهربائي"

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

منذ 41 دقيقة

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

منذ ساعتين و 35 دقيقة

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

منذ حوالي 9 ساعات

قلق في برشلونة من إصابة أرتور

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لكهربا بقميص الأهلي (صورة)

منذ أقل من ساعة

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يوم

موضوعات متعلقة

القبض على عاطل هارب من أحكام قضائية وبحوزته 60 جرام هيروين بالشرقية

أجهزة الأمن تسقط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة

"صفقة العيد".. "الأمن العام" يسقط "ديلر بانجو" بحوزته 50 كيلو بقنا

"أسلحة" و"مخدرات".. ضبط 4 عناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال

في منطقة "السحر والجمال".. سقوط "ديلر" مخدرات وبحوزته سلاح ناري

ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو بانجو بالشرقية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:46 م

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف

12:37 م

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

12:59 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

عاجل.. أول ظهور لكهربا بقميص الأهلي (صورة)

12:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status