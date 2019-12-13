"الانتهاء من مشروع بنبان للطاقة الشمسية".. أبرو الأحداث خلال أسبوع

الفجر



افتتاح منتدى أسوان

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح يوم الأربعاء الماضي افتتاح النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أفريقيا، الذي تستضيفه محافظة أسوان وتطرق الرئيس خلال الافتتاح إلى توجيه عدة رسائل منها الحديث عن كيفية مواجهة الارهاب وانهاء الصراع البندقى فى القارة وازمة الكهرباء فى جنوب أفريقيا.



كشف إثرى للإله بتاح

وفي يوم الأربعاء الماضي أعلنت وزارة الآثار عن اكتشاف تمثال للملك رمسيس الثاني على هيئة "الكا" بمنطقة ميت رهينة فضلا عن اكتشاف عن عدد كبير من الكتلة الأثرية من الجرانيت الوردي والحجر الجيري عليها نقوش تصور الإله بتاح إله مدينة منف بالإضافة إلى خراطيش للملك رمسيس الثاني ونقوش أخرى تصور الملك أثناء ممارسة طقس الحب سد، مما يدل على أن هذه الكتل تمثل اجزاء من المعبد الكبير للإله بتاح.



انتهاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية

وفي 10 من شهر ديسمبر الجارى أعلن الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميجا وات، وتم تشغيل 32 محطة تجاريًا وربطهم بالشبكة.



الصحة تنفي إصابة أى تلميذ بالالتهاب السحائي الوبائي

في يوم الثلاثاء الماضى من شهر ديسمبر الجارى نفت وزارة الصحة إصابة وجود أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي الوبائي بين تلاميذ محافظة القليوبية، أو محافظات الجمهورية المختلفة، نافيًا بذلك ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة تلميذين في محافظة القليوبية بمرض الالتهاب السحائي الوبائي.



انطلاق الطفطف في السيدة زينب

وفي يوم الاثنين الماضي أعلن عبد اللطيف مهران رئيس حي السيدة زينب، عن انطلاق خدمة " الطفطف" في شوارع الحي العريق، اليوم الإثنين، بديلا عن "التوك توك"، وتيسيرا على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا عن اعتباره خدمة سياحية لزوار مسجد السيدة زينب.



استقبال وزير القوات المسلحة بالجبل الأسود

وفي يوم 9 من شهر ديسمبر الجاري التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالسيد بريدراج بوسكوفيتش وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود وتطرق الطرفين للحديث عن القضايا الساخنة على الساحة العالمية والاقليمية فضلا عن كيفية التعاون العسكرى وتناقل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.



الاتحاد الأوروبي يكرم الفائزين في التصوير الفوتوغرافي بمصر

وفى يوم الأحد الماضي كرمت القائمة بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر ساندرا دي وال، الفائزين في معرض النسخة الثانية عشر من المسابقة السنوية للتصوير الفوتوغرافي التى ينظمها الاتحاد الأوروبي بوسط البلد القاهرة، والتي كان موضوعها "بطلات مصريات"



الجدير بالذكر أن شارك في المسابقة هذا العام 242 مصور بأكثر من 590 صورة.

وترصد "" خلال تقريرها التالي أبرز الأحداث على مدار الاسبوع الثاني من شهر ديسمبر الجاري: