الثقافة تنفي شائعة إغلاق معرض الكتاب في الدورة القادمة

نفت وزارة الثقافة ما تردد من أنباء حول وجود أزمة بميزانية معرض الكتاب تُهدد انعقاد دورة 2020، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة بميزانية معرض الكتاب، مُشيرةً إلى انطلاق المعرض فى موعده المُقرر خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير المقبل، مع توفير كل الموارد المالية والدعم اللازم من أجل إخراج معرض القاهرة الدولى للكتاب بشكل يليق بمكانة وأهمية مصر، باعتباره أكبر المعارض العربية والأفريقية.



