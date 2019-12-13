وزير الأوقاف: شرع الله لا ينتصر بالجدل

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن شرع الله لا ينتصر بالجدل وإنما بالعلم والعمل، وبالعلم تستصلح الأراضي وتطور السلالات الزراعية والحيوانية، مشددًا على أن الدولة التي تتقدم في المجال الزراعي وتصدر إنتاجها للخارج هي التي تطبق شرع الله.





وأوضح "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد القرية الحمراء مدينة الحمام بمطروح، اليوم الجمعة، أن التجارة الآن ليست فهلوة وإنما علم وأصول، وبالعلم تدار التجارات وتطور الصناعات، وتستخرج الثروات التعدينية وتبنى الدول، ولذا قال محمود سامي البارودي:" بِقُوَّةِ الْعِلْمِ تَقْوَى شَوْكَةُ الأُمَمِ فَالْحُكْمُ فِي الدَّهْرِ مَنْسُوبٌ إِلَى الْقَلَمِ".



