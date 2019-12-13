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وفاء عامر ومجموعة من نجمات الوسط في احتفالية خارج مصر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:53 ص
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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وفاء عامر ومجموعة من نجمات الوسط في احتفالية خارج مصر


قامت الفنانة وفاء عامر، بنشر فيديو على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير 
"إنستجرام".

وظهرت في الفيديو وكانت ترتدي فستان أسود، هي ومجموعة من نجمات الوسط الفني منهم الفنانة نشوي مصطفى، والفنانة مني عبدالغني، وظهر في الفيديو مجسد للأهرامات موضوع بجواره يافطة مكتوب عليها أهلاً بمصر وأهل مصر.

الاحتفالية كانت على شرف فنانة غير مصرية احتفالًا وتقدير لمصر ولفنانيها وكانت أيضاً خارج مصر. 


تحدثت في الفيديو قائلة : يجماعة معانا أمل مبدي الجميلة ودودو، ونشوي مصطفى ومني عبد الغني في الاحتفالية باسم مصر عملاها لينا فنانة جملة مش في مصر لكن مصر حاضره وموجوده. قام الجمهور بالإعجاب والتعليق ع الفيديو كالتالي "منورين، احبكم من أعماق قلبي خاصه انتي يا وفاء، الفنانة الجميلة وفاء أسعد الله أوقاتكم،. يذكر أن وفاء عامر فنانة مصرية، تخرجت من كلية الآداب جامعة بيروت، والتحقت بمعهد الفنون الجميلة أيضاً هي الأخت الكبرى للفنانة أيتن عامر.
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