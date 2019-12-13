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عاجل.. كهربا في الأهلي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:53 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وصل محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، منذ قليل إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة، للتوقيع بشكل رسمي على عقود انتقاله للقلعة الحمراء بداية من فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اعتمدت في اجتماعها، الذي عقد الاثنين الماضي، بفرع النادي بالشيخ زايد، قرار التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لمدة 4 سنوات ونصف، وذلك عقب موافقة السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق على انضمام اللاعب بعد ظهوره بمستوى مميز مع منتخب مصر في تصفيات الكان.

ومن المنتظر، أن يخضع كهربا لبرنامج تأهيلي خاص خلال الفترة الحالية وحتى موعد قيده في القائمة المحلية أول يناير المقبل، حتى يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق عقب قيده في القائمة مباشرة.


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