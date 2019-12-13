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"بونجور".. منة فضالي توجه رسالة صباحية لجمهورها

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:43 ص
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منة فضالي
منة فضالي
شيماء يونس
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نشرت الفنانة منة فضالي، صورة لها على صفحتها الشخصية من خلال موقع الصور والفيوهات " أنستجرام"، و أرفقت بها تعليق قائلة: " بونجور، فندق دمشق، سوريا".


وظهرت الفنانة الشابة في أطلالة رقيقة لها، حيث أرتدت سويت شيرت لونه أسود، ميكب بسيط هادئ يتناسب مع الصباح، واعتمدت علي تسريحة شعر قصيرة بسيطة بلون مائل للكستنائي لكنها جذابة، من فندق دمشق في سوريا.


تفاعل معها عدد من جمهورها في التعليقات، وكان منها: " ملكة جمال السينما، صباح الورد والياسمين، انتِ عنا بالشام".

ويذكر أن "فضالي" شاركت في مسلسل قيد عائلي وحققت نجاحًا، شارك معها في البطولة، صلاح عبدالله، عزت العلايلي، بوسي وميرفت أمين.

أعلنت منة في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، عن مسلسل رحيل زهرة، موضحة أنه من المقرر أن يعرض في شهر يناير القادم، وتتعاون في هذا العمل مع محمود عبد المغني وحنان مطاوع.
"بونجور".. منة فضالي توجه رسالة صباحية لجمهورها
"بونجور".. منة فضالي توجه رسالة صباحية لجمهورها
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