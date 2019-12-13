"بونجور".. منة فضالي توجه رسالة صباحية لجمهورها

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة لها على صفحتها الشخصية من خلال موقع الصور والفيوهات " أنستجرام"، و أرفقت بها تعليق قائلة: " بونجور، فندق دمشق، سوريا".









وظهرت الفنانة الشابة في أطلالة رقيقة لها، حيث أرتدت سويت شيرت لونه أسود، ميكب بسيط هادئ يتناسب مع الصباح، واعتمدت علي تسريحة شعر قصيرة بسيطة بلون مائل للكستنائي لكنها جذابة، من فندق دمشق في سوريا.