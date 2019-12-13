Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بقنا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:44 ص
Advertisements
بوابة الفجر
بسام عبد الحميد
Advertisements
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة أجرة بالكيلو 42 يطريق قنا- سفاجا. 

حيث تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا بانقلاب سيارة أجرة بالطريق الصحراوي قنا - سفاجا.

وأكدت التحريات الأولية للرائد محمد المغربي، رئيس مباحث قسم قنا، أنه أثناء سير سيارة أجرة تاكسي بالكيلو 42 بالطريق الصحراوي قنا - سفاجا اختلت عجلة القيادة بيد سائقها مما أدى إلى انقلابها، وتبين أن المجني عليهم كانوا في طريقهم من سفاجا متجهين إلى قنا، ونتج عن الحادث مصرع كل من محمد مبارك شعبان 25 عاما، مقيم بقنا، وصلاح إبراهيم محمد، 28 عاما، وبسام عبدالباسط حسن 24 عاما، ومحمد جمعة غريب، 25عاما، مقيمين بالغردقة، وإصابة يوسف عبدالرحيم محمد، 26عاما، مقيم بقنا، باشتباه نزيف في المخ، فتم نقل الجثث والمصاب لمستشفى قنا العام. 

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظات قنا سفاجا حوادث أخبار مصر

أخبار تهمك

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كهربا في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ يوم

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 12 ساعة

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يوم

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

منذ ساعتين

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف

منذ 14 دقيقة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

عاجل.. أول ظهور لكهربا بقميص الأهلي (صورة)

منذ 13 دقيقة

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 22 ساعة

يوفنتوس يخون نجمه من أجل ضم صفقته الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

قلق في برشلونة من إصابة أرتور

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

مصرع 3 وإصابة أخرين في حادث انقلاب بالصحراوي الشرقي

مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر إنقلاب سيارة في "برج العرب" بالإسكندرية

إصابة 14 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على طريق "سفاجا - قنا"

مصرع وإصابة 4 أشخاص بينهم سائحتين بطريق الجلالة الزعفرانة

مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالبحيرة

مصرع وإصابة ٥ في انقلاب سيارة بطريق قنا الصحراوي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

10:32 ص

عاجل.. أول ظهور لكهربا بقميص الأهلي (صورة)

12:38 م

عاجل.. كهربا في الأهلي

11:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status