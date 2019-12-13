بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بقنا

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة أجرة بالكيلو 42 يطريق قنا- سفاجا.





حيث تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا بانقلاب سيارة أجرة بالطريق الصحراوي قنا - سفاجا.





وأكدت التحريات الأولية للرائد محمد المغربي، رئيس مباحث قسم قنا، أنه أثناء سير سيارة أجرة تاكسي بالكيلو 42 بالطريق الصحراوي قنا - سفاجا اختلت عجلة القيادة بيد سائقها مما أدى إلى انقلابها، وتبين أن المجني عليهم كانوا في طريقهم من سفاجا متجهين إلى قنا، ونتج عن الحادث مصرع كل من محمد مبارك شعبان 25 عاما، مقيم بقنا، وصلاح إبراهيم محمد، 28 عاما، وبسام عبدالباسط حسن 24 عاما، ومحمد جمعة غريب، 25عاما، مقيمين بالغردقة، وإصابة يوسف عبدالرحيم محمد، 26عاما، مقيم بقنا، باشتباه نزيف في المخ، فتم نقل الجثث والمصاب لمستشفى قنا العام.



