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لقاء الخميسي بإطلالة جذابة عبر "إنستجرام"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:35 ص
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بوابة الفجر
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قامت الفنانة لقاء الخميسي بنشر صورة لها على حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "الخميسي" بفستان منفوش من خامة قماش تشبة الريش مفتوح من الأعلى وبه ورة كبيرة أعلى الفستان.


وعلقت "الخميسي" على الفستان قائلة : "مهرجان القاهرة للأفلام"، وبادلها المعجبين التعليقات.

ويذكر أن لقاء الخميسي شاركت مطلع شهر ديسمبر، في لجنة مهرجان الأسكندرية للمسرح العربي، وتصدرت غلاف مجلة FiG العالمية، وتألقت خلالها بإطلالة كلاسيكية زادت من جمالها وأناقتها، حيث ظهرت مرتدية فستانًا كلاسيكيًا باللون الأسود مع حزام خصر باللون الأسود الجلد.

الجدير بالذكر أن لقاء الخميسى قدمت عدد من الأعمال، أبرزها مسلسل "الزوجة الرابعة" مع الفنان مصطفى شعبان

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