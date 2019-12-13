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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:39 ص
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 13/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 

أخبار عاجلة الآن || عاجل.. انفجار في ألمانيا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، إصابة 25 شخصا على الأقل بانفجار في مدينة بلانكنبرغ شرق ألمانيا.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || بوريس جونسون يفوز بأغلبية في البرلمان البريطاني
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
حصد رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني، وذلك بعد فرز النتائج في 600 دائرة، حيث فاز بـ326 مقعدا، في البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 650 مقعد.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || تحرك عاجل من البحرية الليبية ضد تركيا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
أعلن سلاح البحرية في الجيش الوطني الليبي، عن تحرك جديد بالتنسيق مع اليونان، ضد السفن التركية  خاصة القادمة إلى غرب ليبيا والمحملة بالآليات والأسلحة والدواعش.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا بوريس جونسون انفجار ألمانيا انفجار انتخابات بريطانيا ألمانيا

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