أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 13/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 13/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، إصابة 25 شخصا على الأقل بانفجار في مدينة بلانكنبرغ شرق ألمانيا.

حصد رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني، وذلك بعد فرز النتائج في 600 دائرة، حيث فاز بـ326 مقعدا، في البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 650 مقعد.