ردة فعل طفل بعد أن صدمت والدته سيارة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصور، لطفل يركل سيارة بغضب بعد أن صدمت والدته وهي تعبر الطريق.





ويظهر مقطع الفيديو، وقوع حادث مروري، في Chongqing في مقاطعة Dadukou في الصين، حيث تعرضت امرأة تعبر الطريق مع طفلها، للاصطدام بواسطة سيارة، واسقطتها أرضًا.





ثم نهض الطفل وتحرك نحو السيارة في غضب وركلها بقوة، وعندما خرج قائدها، بدأ الطفل في البكاء وذهب ليحتضن والدته ويطمئن عليها، واظهر رواد مواقع التواصل الكثير من التعاطف بعد تصرف الطفل بهذه الطريقة.



