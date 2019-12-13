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منافسة شرسة فى البطولة العربية للرجال للجولف

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:33 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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شهدت الجولة الأولى من البطولة العربية للجولف للرجال رقم 39 المقامة حاليا بالمغرب منافسة شرسة وبالاخص في المراكز الاولى.

وتفوق اصحاب الارض اسود الاطلسي فى الجولة الاولى واحتلوا الصدارة بعدد 206 ضربة.

وجاء المنتخب السعودى الاخضر فى الترتيب الثانى وسدد 211 ضربة ويلاحقهما منتخبنا الوطنى الفراعنة فى الترتيب الثالث 219 ضربة.

وفى المركز الرابع تونس 222 ضربة ثم البحرين الخامس 223 ضربة والإمارات السادس 228 ضربة.

ويتبقى فى البطولة ثلاث جولات ستشهد خلالها المنافسات تغييرات فى النتائج والمراكز بين المنتخبات المشاركة.
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