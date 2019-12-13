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رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: المرأة المصرية سليلة المليكات

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:25 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن المرأة المصرية مقدرة منذ القدم، حيث لا يوجد دولة في العالم بها عدد ملكات كبير مثل مصر، معقبا: "المرأة المصرية سليلة المليكات".

وأشار "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنه لم يكن في تاريخ مصر تمثيل للمرأة مثل ما هو موجود في هذه الحقبة، حيث بها عدد كبير من الوزيرات، وأثبتن نجاحا كبير في مجالهن.

وأضاف أن المرأة المصرية هى السند الحقيقي لهذا الوطن، هى التي تدفع بالرجال دائمًا للأمام، والحصن الحصين الذي يؤمن عمق الوطن من الداخل، معقبا: "يكفي أن منا هاجر أم الأنبياء".
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