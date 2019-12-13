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مصطفى محمد يحرج بلال واحتفال يثير الجدل في مباراة بيراميدز

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:07 ص
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مصطفى محمد
مصطفى محمد
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واصل مصطفى محمد مهاجم الزمالك الواعد، تألقه اللافت للنظر، وسجل هدفاً رائعاً في بيراميدز، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مبارايات الجولة الـ7، من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مصطفى محمد يسجل هدفاً رائعاً

أحرز مصطفى محمد هدفه في بيراميدز، من رأسية مميزة في مرمى أحمد الشناوي، في الدقيقة الـ53، من زمن الشوط الثاني، ليغير سير اللقاء، ويكون الهدف إنطلاقة قوية للاعبي الزمالك، ودافع للفوز بالمباراة والتي انتهت بهدفين دون رد.

مصطفى محمد يحتفل بالهدف

واحتفل مصطفى محمد بالهدف، احتفالاً مميزاً، حيث وضع يده على عينيه، رداً على من انتقدوه، وسط فرحة عارمة من لاعبي الزمالك.

مصطفى محمد يرد

وقال مصطفى محمد نجم الزمالك، إن والدي علمني أن أحترم الصغير قبل الكبير، وأن أجتهد في الملعب، فلكل مجتهد نصيب".

مصطفى محمد يكتفي بحب زملائه

ورد مصطفى محمد على الانتقادات الشديدة التي وجهت له مؤخراً قائلاً: "لا أهتم بالانتقادات، وتركيزي كله في الملعب، ويكفيني حب زملائي بالفريق، وفرحتهم بي، ولا يشغلني من ينتقدني بصورة إيجابية أو سيئة".
مصطفى محمد يكشف أسباب فوز فريقه

مصطفى محمد يشيد بكارتيرون

وأوضح مهاجم الزمالك مصطفى محمد، أن النقاط الـ3 التي حصل عليها الزمالك بفوزه على بيراميدز، في غاية الأهمية، وبين أن كارتيرون أخبرهم بنقطة ضعف الفريق، والتي ساعدتهم في الفوز بالمباراة.

الهدف لا يهم مصطفى محمد

واختتم مصطفى محمد: "لكل مجتهد نصيب، وكل اللاعبين اجتهدوا، ولعبوا بشكل ممتاز، حتى وفقن الله بالفوز، في هذه المباراة الصعبة، وهذا أهم من إحرازي هدف، أو الحصول على جائزة فردية".

أحمد بلال ينتقد مصطفى محمد

وتعرض مصطفى محمد، لانتقادات كبيرة من قبل اللاعب أحمد بلال، مهاجم النادي الأهلي السابق، حيث راهن الأخير على أن مصطفى محمد لن يسجل في بيراميدز، وهو ما رد عليه اللاعب بقوة، في الملعب بتسجيله هدف وخارج الملعب بتصريحاته، عقب انتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز.


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