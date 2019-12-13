Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحكومة تكشف حقيقة تسريح 3 ملايين موظف تزامنا مع الانتقال للعاصمة الجديدة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:55 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة اعتزام الحكومة تسريح 3 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة قسرًا، تزامنًا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار المركز الإعلامي للحكومة، أنه تواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيٍ من موظفي الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحاً أن الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وكافة العاملين به دون المساس بأى حق من حقوقهم، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

وتسعى الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

العاصمة الجديدة الحكومة الجهاز الإداري أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. مصطفى محمد يسخر من أحمد بلال (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 10 ساعة

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يوم

يوفنتوس يخون نجمه من أجل ضم صفقته الكبرى

منذ أقل من ساعتين

قلق في برشلونة من إصابة أرتور

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ يوم

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 21 ساعة

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ يوم

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

حقيقة تسريح موظفي الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

أحدهم بشأن "خليها تصدي".. الحكومة توضح حقيقة 6 شائعات

"التخطيط": الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة فرصة ذهبية لتأهيل العاملين بالدولة

"التخطيط" تعقد ورشة عمل للتعرف على تفاصيل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

تعرف على حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالدولة بعد إجراء اختبارات تقييم لهم

"وفاة الجسمي.. وزيادة أسعار الدواء".. أبرز الشائعات التي شغلت السوشيال ميديا × أسبوع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

10:32 ص

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

قلق في برشلونة من إصابة أرتور

10:46 ص

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

10:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status