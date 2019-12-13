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رئيس جهاز مدينة بدر يتابع سير العمل بمحطة محولات الكهرباء لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:53 ص
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محطة محولات بدر
محطة محولات بدر
الفجر الاقتصادي
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تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أعمال تنفيذ مشروع محطة محولات بدر رقم (3) جهد (66/22 ك .ف .أ)، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، وذلك خلال  زيارة تفقدية للمحطة، رافقه خلالها، المهندس مدحت رمضان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية "إجيماك"، ومدير عام الكهرباء بجهاز المدينة.

وأكد  مندور، خلال زيارته للمشروع، علي ضرورة سرعة دخول المحطة الخدمة لحاجة المدينة إليها، وكذا الانتهاء من المشروع قبل الموعد  المحدد، مشيراً إلى أن المحطة هي مصدر التغذية الرئيسي للمشروع لإسكان الاجتماعي بالحيين الخامس والسادس، ومنطقة الأراضي المتميزة شمال المدينة والحي الرابع.

رئيس جهاز مدينة بدر يتابع سير العمل بمحطة محولات الكهرباء لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي
رئيس جهاز مدينة بدر يتابع سير العمل بمحطة محولات الكهرباء لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي
رئيس جهاز مدينة بدر يتابع سير العمل بمحطة محولات الكهرباء لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي
رئيس جهاز مدينة بدر يتابع سير العمل بمحطة محولات الكهرباء لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي
رئيس جهاز مدينة بدر يتابع سير العمل بمحطة محولات الكهرباء لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي
رئيس جهاز مدينة بدر يتابع سير العمل بمحطة محولات الكهرباء لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي
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الكلمات المفتاحية

مدينة بدر محطة محولات بدر المحولات الكهربائية الاسكان الاجتماعي

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