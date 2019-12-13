الولايات المتحدة تحدد شروطًا لصفقة التجارة الصينية... وبكين تصمت

قالت مصادر أمريكية، إن واشنطن حددت شروطها لاتفاق تجاري مع الصين وعرضت تعليق بعض التعريفات على البضائع الصينية وخفض أخرى مقابل شراء بكين المزيد من السلع الزراعية الامريكية.



ولكن صمت بكين أثار تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان الجانبين التوصل إلى هدنة في حربهما التجارية المريرة قبل بدء جولة جديدة من التعريفة الجمركية المتبادلة يوم الأحد.



وقال مصدر مطلع على وضع المفاوضات الثنائية، إن الولايات المتحدة ستعلق التعريفات الجمركية على البضائع الصينية التي تبلغ قيمتها 160 مليار دولار والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد وتراجع التعريفات الحالية.



وفي المقابل، ستوافق بكين على شراء 50 مليار دولار من السلع الزراعية الأمريكية في عام 2020، أي ضعف ما اشترته في عام 2017، قبل بدء الصراع التجاري، حسبما أفاد مصدران مقرهما الولايات المتحدة بشأن المحادثات.



وقفز اليوان الصيني إلى أعلى مستوى خلال أربعة أشهر ونصف مقابل الدولار الأمريكي وارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة على أمل أن يتجنب الجانبان المزيد من تصعيد الحرب التجارية.



ومع ذلك، لم تصدر واشنطن ولا بكين بيانات رسمية، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان قد تم الاتفاق على الشروط من قبل الجانبين.



وقال شخصان مطلعًا على المفاوضات في وقت سابق أمس الخميس، إن واشنطن عرضت تخفيض التعريفة الجمركية الحالية على البضائع الصينية بنسبة تصل إلى 50٪ وتعليق التعريفة الجمركية الجديدة المقرر إجراؤها يوم الأحد من أجل تأمين صفقة "المرحلة الأولى" التي وعد بها لأول مرة في أكتوبر.



وقال أحد هؤلاء الأشخاص لرويترز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مستشاريه وافقوا على شروط الاقتراح، وربما عرضًا نهائيًا، وينتظرون الآن توقيع بكين كتابةً.



وقال مسؤول بمجتمع الاعمال الامريكي ومقره بكين لرويترز انه ينظر الى ما وصف بأنه "عرض نهائي" وافق عليه ترامب لكن بكين لم تؤكده بعد.



وواصل بعض المحللين التساؤل عما إذا كانت الصين تستطيع تحقيق هذه الزيادة الهائلة في المشتريات الزراعية.



وعلى سبيل المثال، انخفض الطلب على فول الصويا - وهو منتج أمريكي رئيسي يستخدم لتغذية الحيوانات - انخفاضًا حادًا بعد أن أدى تفشي حمى الخنازير الأفريقية إلى تدمير قطيع الخنازير في الصين. وقالوا إن هذا التراجع يجعل زيادة كبيرة في مشتريات الذرة صعبة التنفيذ.



وقالوا إنه سيكون من الصعب أيضًا زيادة مشتريات المنتجات الزراعية الأمريكية الأخرى مثل لحم البقر.



وفي علامة على توتر العلاقات، انتقد الدبلوماسي الصيني البارز وانغ يي واشنطن لتدميرها للعلاقات من خلال انتقادها بكين لقضايا مثل هونغ كونغ ومعاملة المسلمين اليوغور، على الرغم من أنه لم يذكر بالتحديد الحرب التجارية.



وفي غياب صفقة تعلن على الأقل هدنة للحرب التجارية التي استمرت 17 شهرًا، وتبدأ يوم الأحد الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية بما في ذلك منتجات مثل أجهزة ألعاب الفيديو وشاشات الكمبيوتر. كما ستبدأ التعريفات الجمركية الانتقامية للصين، والتي تستهدف السلع التي تتراوح بين الذرة والقمح والطائرات الصغيرة والمغناطيسات الأرضية النادرة.



ومن المقرر أن تبدأ بكين من جديد في 15 ديسمبر فرض تعريفة إضافية بنسبة 25٪ على السيارات الأمريكية الصنع و5٪ تعريفة على قطع غيار السيارات التي تم تعليقها في بداية عام 2019.



وحذر المسؤولون والخبراء التجاريون الصينيون من أن التبادل الآخر للتعريفات يمكن أن يعوق المفاوضات التجارية ويزيد من حدة النزاع.



ويقول بعض الخبراء إنه من الممكن تعليق المحادثات تمامًا إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020.



