Advertisements
Advertisements
Advertisements

الولايات المتحدة تحدد شروطًا لصفقة التجارة الصينية... وبكين تصمت

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:55 ص
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
قالت مصادر أمريكية، إن واشنطن حددت شروطها لاتفاق تجاري مع الصين وعرضت تعليق بعض التعريفات على البضائع الصينية وخفض أخرى مقابل شراء بكين المزيد من السلع الزراعية الامريكية.

ولكن صمت بكين أثار تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان الجانبين التوصل إلى هدنة في حربهما التجارية المريرة قبل بدء جولة جديدة من التعريفة الجمركية المتبادلة يوم الأحد.

وقال مصدر مطلع على وضع المفاوضات الثنائية، إن الولايات المتحدة ستعلق التعريفات الجمركية على البضائع الصينية التي تبلغ قيمتها 160 مليار دولار والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد وتراجع التعريفات الحالية.

وفي المقابل، ستوافق بكين على شراء 50 مليار دولار من السلع الزراعية الأمريكية في عام 2020، أي ضعف ما اشترته في عام 2017، قبل بدء الصراع التجاري، حسبما أفاد مصدران مقرهما الولايات المتحدة بشأن المحادثات.

وقفز اليوان الصيني إلى أعلى مستوى خلال أربعة أشهر ونصف مقابل الدولار الأمريكي وارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة على أمل أن يتجنب الجانبان المزيد من تصعيد الحرب التجارية.

ومع ذلك، لم تصدر واشنطن ولا بكين بيانات رسمية، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان قد تم الاتفاق على الشروط من قبل الجانبين.

وقال شخصان مطلعًا على المفاوضات في وقت سابق أمس الخميس، إن واشنطن عرضت تخفيض التعريفة الجمركية الحالية على البضائع الصينية بنسبة تصل إلى 50٪ وتعليق التعريفة الجمركية الجديدة المقرر إجراؤها يوم الأحد من أجل تأمين صفقة "المرحلة الأولى" التي وعد بها لأول مرة في أكتوبر.

وقال أحد هؤلاء الأشخاص لرويترز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مستشاريه وافقوا على شروط الاقتراح، وربما عرضًا نهائيًا، وينتظرون الآن توقيع بكين كتابةً.

وقال مسؤول بمجتمع الاعمال الامريكي ومقره بكين لرويترز انه ينظر الى ما وصف بأنه "عرض نهائي" وافق عليه ترامب لكن بكين لم تؤكده بعد.

وواصل بعض المحللين التساؤل عما إذا كانت الصين تستطيع تحقيق هذه الزيادة الهائلة في المشتريات الزراعية.

وعلى سبيل المثال، انخفض الطلب على فول الصويا - وهو منتج أمريكي رئيسي يستخدم لتغذية الحيوانات - انخفاضًا حادًا بعد أن أدى تفشي حمى الخنازير الأفريقية إلى تدمير قطيع الخنازير في الصين. وقالوا إن هذا التراجع يجعل زيادة كبيرة في مشتريات الذرة صعبة التنفيذ.

وقالوا إنه سيكون من الصعب أيضًا زيادة مشتريات المنتجات الزراعية الأمريكية الأخرى مثل لحم البقر.

وفي علامة على توتر العلاقات، انتقد الدبلوماسي الصيني البارز وانغ يي واشنطن لتدميرها للعلاقات من خلال انتقادها بكين لقضايا مثل هونغ كونغ ومعاملة المسلمين اليوغور، على الرغم من أنه لم يذكر بالتحديد الحرب التجارية.

وفي غياب صفقة تعلن على الأقل هدنة للحرب التجارية التي استمرت 17 شهرًا، وتبدأ يوم الأحد الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية بما في ذلك منتجات مثل أجهزة ألعاب الفيديو وشاشات الكمبيوتر. كما ستبدأ التعريفات الجمركية الانتقامية للصين، والتي تستهدف السلع التي تتراوح بين الذرة والقمح والطائرات الصغيرة والمغناطيسات الأرضية النادرة.

ومن المقرر أن تبدأ بكين من جديد في 15 ديسمبر فرض تعريفة إضافية بنسبة 25٪ على السيارات الأمريكية الصنع و5٪ تعريفة على قطع غيار السيارات التي تم تعليقها في بداية عام 2019.

وحذر المسؤولون والخبراء التجاريون الصينيون من أن التبادل الآخر للتعريفات يمكن أن يعوق المفاوضات التجارية ويزيد من حدة النزاع.

ويقول بعض الخبراء إنه من الممكن تعليق المحادثات تمامًا إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لاتفاق التجاري صفقة التجارة الصينية الولايات المتحدة

أخبار تهمك

عاجل.. مصطفى محمد يسخر من أحمد بلال (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يوم

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

منذ ساعة و 8 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ يوم

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ يوم

يوفنتوس يخون نجمه من أجل ضم صفقته الكبرى

منذ ساعتين و 31 دقيقة

قلق في برشلونة من إصابة أرتور

منذ ساعة و 13 دقيقة

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الصين: المفاوضات مع أمريكا تضع الأسس لحل الخلافات التجارية

وسط توتر شديد.. الصين ترفض استقبال سفينة حربية أمريكية

الصين والولايات المتحدة تبدأن جولة جديدة من التعريفات في الحرب التجارية

المبعوث الصيني يزور الولايات المتحدة للتحضير لمحادثات التجارة

الولايات المتحدة والصين على وشك الانتهاء من الصفقة التجارية للمرحلة الأولى

استئناف المحادثات التجارية بين الصين وواشنطن قريبا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

10:32 ص

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

10:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status