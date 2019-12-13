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إطلاق مسابقة لاختيار أفضل 3 قرى و3 مناطق بالمدن في قنا.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:49 ص
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إطلاق مسابقة على مستوى المراكز التسعة بالمحافظة لاختيار أفضل 3 قرى وأفضل 3 مناطق بالمدن في مستوى النظافة والتجميل والخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح المحافظ أن مدة المسابقة ستكون 3 أشهر وسيتم منح القرى والمناطق الفائزة جوائز مالية وشهادات تقدير، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة اعمال المسابقة وتقييم حجم الاعمال التي ستُنفذ ومن ثم اختيار القرى والمناطق الفائزة.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بوضع مخطط لأعمال التطوير والتجميل والنظافة التي سيتم تنفيذها والتي ستشمل (اعمال التشجير والتجميل – الانارة – الرصف وتمهيد الطرق – النظافة – الارصفة – رفع مخلفات ونواتج تطهير الترع والمصارف ) مع الإلتزام بمعدلات تنفيذ وزارة التنمية المحلية. 

وأكد محافظ قنا أن الهدف الأساسي من المسابقة هو تحفيز الوحدات المحلية والقروية المختلفة للتنافس فيما بينها في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال تحسين الخدمات المختلفة المقدمة إليه وزيادة معدلات الاداء وتحسين البيئة.
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