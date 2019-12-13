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فتح باب التقدم لحجز عدد من الأماكن الشاغرة مقابل الإشغال بمشروع "شارع شباب الشروق"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:44 ص
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شارع شباب الشروق
شارع شباب الشروق
أحمد الشيخ
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قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم  فتح باب التقدم لعدد من الأماكن الشاغرة بمشروع "شارع شباب الشروق"، مقابل الإشغال، وسيتم الاختيار عن طريق القرعة العلنية اليدوية، مع تخصيص أماكن للحالات الخاصة والإنسانية،  مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار توفير فرص عملٍ للشباب، وزيادة الخدمات المقدمة للسكان بمدينة الشروق.

وأوضح الغيطي، أن على من يرغب في التقدم للحجز بالمشروع التوجه لمقر جهاز المدينة، لتقديم طلب باسم رئيس الجهاز،  مرفق معه (صحيفة الحالة الجنائية - نموذج للنشاط - صورة  حديثة بطاقة الرقم القومي)، وذلك حتى يوم الخميس 19/ 12 / 2019، من 9 صباحاً : الساعة 2 ظهراً، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن موعد إجراء القرعة للمتقدمين.

وأضاف رئيس الجهاز أن الأماكن المتاحة بأنشطة ( إكسسوارات وخردوات – مشروبات – تسالي – جاليرى رسام – مشغولات فضية – فاترينة زهور)، موضحاً أنه يشترط في المتقدم للحجز بالمشروع، أن يكون من المقيمين بالمدينة، وألا يكون من العاملين بالقطاعين العام أو الخاص.

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مدينة الشروق فرص العمل بالشروق شارع شباب الشروق جهاز مدينة الشروق

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