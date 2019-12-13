قلق في برشلونة من إصابة أرتور

تسود حالة من القلق داخل أروقة الجهاز الفني لفريق برشلونة قبل المواجهتين المقبلتين أمام ريال سوسيداد وريال مدريد بسبب إصابة البرازيلي أرتور ميلو.



وكشت تقارير صحفية في إسبانيا بأن هناك حالة قلق كبيرة في الجهاز الفني للفريق الكتالوني بسبب إصابة ميلو.



وأفادت صحيفة "الآس" الإسبانية بأن العضلة الضامة تسبب مشكلة كبيرة للاعب البرازيلي والتي أبعدته عن المباراتين السابقتين أمام ريال مايوركا بالليجا وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.



وأضافت الصحيفة بأن الإصابات لا تتخلى عن آرثر الذي يُقلق البارسا. كانت أول انتكاسة كبيرة له هي كسر في العضلة ذات الرأسين في الساق اليسرى في الموسم الماضي.



وتابعت بأن المضايقات في الضامة لم تُحل ولا توجد مواعيد نهائية لعودته لأن نية النادي هي محاولة حل المشكلة جذرياً.