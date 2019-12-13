Advertisements
Advertisements
Advertisements

قلق في برشلونة من إصابة أرتور

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:46 ص
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
تسود حالة من القلق داخل أروقة الجهاز الفني لفريق برشلونة قبل المواجهتين المقبلتين أمام ريال سوسيداد وريال مدريد بسبب إصابة البرازيلي أرتور ميلو.

وكشت تقارير صحفية في إسبانيا بأن هناك حالة قلق كبيرة في الجهاز الفني للفريق الكتالوني بسبب إصابة ميلو.

وأفادت صحيفة "الآس" الإسبانية بأن العضلة الضامة تسبب مشكلة كبيرة للاعب البرازيلي والتي أبعدته عن المباراتين السابقتين أمام ريال مايوركا بالليجا وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة بأن الإصابات لا تتخلى عن آرثر الذي يُقلق البارسا. كانت أول انتكاسة كبيرة له هي كسر في العضلة ذات الرأسين في الساق اليسرى في الموسم الماضي.

وتابعت بأن المضايقات في الضامة لم تُحل ولا توجد مواعيد نهائية لعودته لأن نية النادي هي محاولة حل المشكلة جذرياً.
Advertisements

أخبار تهمك

قلق في برشلونة من إصابة أرتور

منذ 34 دقيقة

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 10 ساعة

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

منذ نصف ساعة

عاجل.. مصطفى محمد يسخر من أحمد بلال (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ يوم

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يوم

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

منذ أقل من ساعة

يوفنتوس يخون نجمه من أجل ضم صفقته الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ يوم

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

10:32 ص

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

قلق في برشلونة من إصابة أرتور

10:46 ص

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

10:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status