Advertisements
Advertisements
Advertisements

"المالية": استراتيجية متكاملة للتواصل مع المجتمع الضريبي ترتكز على التكنولوجيا (فيديو)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:30 ص
Advertisements
بعد الاجتماع
بعد الاجتماع
أحمد الشيخ
Advertisements
وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بوضع استراتيجية متكاملة جديدة للتواصل الفعَّال مع المجتمع الضريبي، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة من خلال استخدام آليات تقنية متطورة، تناسب كل الشرائح المستهدفة، لضمان بناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين وكل الأطراف ذات الصلة بالمنظومة الضريبية؛ بما يُسهم فى مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، ورصد مشاكله بشكل فورى، والسعي الجاد نحو حلها، وقياس توجهاته وتحليلها؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تطوير إدارة المنظومة الضريبية، وترجمة أطروحاته إلى قرارات وإجراءات تنفيذية، تستهدف التيسير على الممولين، خاصة فى ظل خطة الدولة للتحول التدريجي إلى "مصر الرقمية". 

أكد الوزير، فى اجتماع على هامش جولته الميدانية لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب بالقرية الذكية، الذى تتم إدارته بالتعاون مع شركة "إي فاينانس"، أنه لابد من التفكير الإبداعي وتبني مبادرات خلاقة متنوعة ومتجددة، ببرامج تنفيذية تحدد الاختصاصات والمسئوليات ومؤشرات أداء دقيقة؛ لضمان وصول كل التشريعات واللوائح والقرارات الضريبية فور صدورها إلى الشرائح المستهدفة برسائل واضحة ومعلومات مبسطة عبر مسارات متعددة من خلال التوسع فى المنصات الإلكترونية، بما يُسهم فى تيسير التواصل الإيجابي المثمر مع المجتمع الضريبي، على النحو الذى يمكننا من التصدي الحاسم والسريع لأى عقبات، وتذليلها؛ من أجل تهيئة مناخ أداء الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة واستدامة تحسن معدلات النمو وتعزيز بنية الاقتصاد القومي. 

قال إن الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين ومجتمع المال والأعمال، تنطلق من الإيمان الكامل بضرورة إرساء دعائم المعرفة الضريبية وعدم الاعتماد على أسلوب «رد الفعل»،  بما يُسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وإرساء العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، لافتًا إلى أن مركز اتصالات مصلحة الضرائب يُعد أحد المنصات التفاعلية المتطورة مع المجتمع الضريبي، وأحد الآليات الرئيسية لبناء الوعي الضريبي، وأدوات قياس الرأى العام الداعمة لاتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب، بما يُسهم فى جودة التخطيط الاستراتيجي، ومن ثم لابد أن يخضع هذا المركز للتطوير المستمر بمراعاة الارتقاء بمهارات الكوادر البشرية. 

وجَّه الوزير رسالة للعاملين بمركز اتصالات الضرائب قائلاً: "نجاح هذه التجربة الجديدة فى مد جسور التواصل الفعَّال مع المجتمع الضريبي، مرهونة بجودة أدائكم، الذى ينبغى أن ينطلق من الوعى الكامل بأهمية دور هذا المركز، فى رفع كفاءة المنظومة الضريبية من خلال تحليل استفسارات الممولين بما يُسهم فى تحديد العقبات على النحو الذى يساعدنا فى إزالتها بإجراءات تنفيذية تضمن الوصول إلى منظومة ضريبية محفزة للاستثمار".

حضر الاجتماع  الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعبدالعظيم رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس إبراهيم سرحان رئيس شركة "إي فاينانس".
"المالية": استراتيجية متكاملة للتواصل مع المجتمع الضريبي ترتكز على التكنولوجيا (فيديو)
"المالية": استراتيجية متكاملة للتواصل مع المجتمع الضريبي ترتكز على التكنولوجيا (فيديو)
"المالية": استراتيجية متكاملة للتواصل مع المجتمع الضريبي ترتكز على التكنولوجيا (فيديو)
"المالية": استراتيجية متكاملة للتواصل مع المجتمع الضريبي ترتكز على التكنولوجيا (فيديو)
"المالية": استراتيجية متكاملة للتواصل مع المجتمع الضريبي ترتكز على التكنولوجيا (فيديو)
"المالية": استراتيجية متكاملة للتواصل مع المجتمع الضريبي ترتكز على التكنولوجيا (فيديو)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة المالية اى فاينانس المجتمع الضريبي التحول الرقمي

أخبار تهمك

قلق في برشلونة من إصابة أرتور

منذ 35 دقيقة

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مصطفى محمد يسخر من أحمد بلال (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

منذ نصف ساعة

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ يوم

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ يوم

يوفنتوس يخون نجمه من أجل ضم صفقته الكبرى

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 10 ساعة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يوم

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

منذ حوالي 6 ساعات

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير المالية: تحديث بيانات الممولين أول نوفمبر المقبل لتوحيد الرقم الضريبي

"المالية" تصدر قرارا بتوحيد رقم التسجيل الضريبي للممولين

خلال لقائه رجال أعمال الإسكندرية.. "عبد العظيم": مصلحة الضرائب تسعى لترسيخ مبدأ الشراكة وليس الجباية

"المالية" تعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير المنظومة الضريبية

"المالية": تطوير المظلة التشريعية لمكافحة التهرب الضريبى وضمان تحصيل حق الدولة

المالية: ضغط البرنامج الزمنى لتحديث المنظومة الضريبية للتيسير على الممولين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

10:32 ص

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

قلق في برشلونة من إصابة أرتور

10:46 ص

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

10:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status