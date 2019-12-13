من هو شريف السقا الذي تصدر "ترند" جوجل بعد وفاته؟

تصدر شريف السقا، ترند جوجل، عقب وفاته، إثر تعرضه لحادث سير أليم، أمس الخميس، عندما كان يستقل سيارته، واصطدم بسيارة متوقفة في شارع النصر بدائرة قسم شرطة منشأة نصر، وأكدت التحقيقات، على أنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث.





من هو شريف السقا

اشتهر شريف السقا في الوسط الإعلامي، حيث أنه مخرج برنامج "الحكاية" ، المذاع عبر فضائية MBC مصر، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، وهو شقيق الإعلامي مصطفى السقا.





شريف السقا وعمرو أديب

تولى المخرج شريف السقا، الإشراف العام على مجموعة قنوات "orbit" لفترة طويلة، وأخرج الكثير من البرامج، أهمها "القاهرة اليوم" والذي كان يذاع على أوربت، ويقدمه عمرو أديب، والذي ارتبط اسمه به لفترات طويلة.





رحيل شريف السقا

انتقل شريف السقا برفقة عمرو أديب، من قناة "orbit"، إلى mbc مصر، ويتغير اسم البرنامج من "القاهرة اليوم" إلى "كل يوم"، وهو برنامج شهير، يلقى اهتمام الملايين.





موعد جنازة شريف السقا

وأعلن أقارب شريف السقا، عن موعد تشييع الجثمان، المقرر له اليوم الجمعة، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.



