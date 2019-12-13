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تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:32 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق، على التعليق على هجوم جماهير الزمالك عليه بعد مباراة الأبيض وبيراميدز.

وقام بعض جمهور الزمالك بالهجوم على أحمد بلال على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رهان الأخير أن مصطفى محمد مهاجم الأبيض لن يسجل أي هدف في مرمى بيراميدز.

وفاز الزمالك على بيراميدز بثنائية نظيفة بإمضاء مصطفى محمد ومحمود علاء، أمس الخميس، على ملعب القاهرة الدولي، في الجولة 7 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال بلال عبر حسابه على موقع فيس بوك: "هو عددكم طلع صغير كده، أنا كنت فاكركم أكتر من كده الصراحة".

واختتم: "عاش جمهور الأهلي".
تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)
تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)
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الكلمات المفتاحية

الزمالك بيراميدز أحمد بلال ومصطفى محمد

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