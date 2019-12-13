الرئيس الأمريكي يهنئ "جونسون" بالفوز في الانتخابات البريطانية

هنأ دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بوريس جونسون على فوزه في الانتخابات في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.







وقال ترامب: "سيكون بوسع البلدين الآن إبرام اتفاق تجاري ”ضخم“ جديد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويمكن أن يكون هذا الاتفاق أكبر بكثير وأكثر ربحية من أي اتفاق يمكن إبرامه مع الاتحاد الأوروبي. احتفل يا بوريس“.

