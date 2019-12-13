جونسون يتقدم سريعًا بعد فوزه بالانتخابات

ويمكن أن يستمر هذا حتى نهاية ديسمبر 2022 وفقًا للقواعد الحالية، لكن المحافظين تعهدوا بالانتخاب بعدم تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد نهاية عام 2020.





فاز رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الجمعة بفوز مدهش في الانتخابات، مما سيتيح له إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في غضون أسابيع.بالنسبة لجونسون، الذي اتسمت فترة رئاسته التي استمرت 20 أسبوعًا بمشاهد فوضوية في البرلمان وانقسام حاد في الشوارع بسبب رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، كان الانتصار في مسابقة يوم الخميس بمثابة تبرير.ويجب على جونسون البالغ من العمر 55 عامًا، والذي تلقى تعليمه في أكثر مدارس النخبة في البلاد والتعرف عليه من خلال أسلوبه المتفجر، أن يسلّم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فقط، بل يقنع البريطانيين أيضًا بأن الطلاق المثير للجدل، والذي قد يؤدي إلى محادثات تجارية طويلة، يستحق كل هذا العناء.ويمثل فوز المحافظين الساحق الفشل النهائي لمعارضي رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي الذين خططوا لإحباط تصويت استفتاء عام 2016 من خلال معركة تشريعية في البرلمان ودفعت إلى بعض من أكبر الاحتجاجات في التاريخ البريطاني الحديث.وفاز جونسون بأغلبية ساحقة في البرلمان المكون من 650 مقعدًا بعد أن أظهر استطلاع للرأي أن المحافظين في طريقهم للفوز بأغلبية 368 مقعدًا، وهو أكبر فوز في الانتخابات الوطنية للمحافظين منذ فوز مارغريت تاتشر عام 1987.وقال جونسون بعد فوزه بمقعده في أوكسبريدج، أعتقد أن هذا سيتحول إلى انتخابات تاريخية تمنحنا الآن في هذه الحكومة الجديدة، فرصة لاحترام الإرادة الديمقراطية للشعب البريطاني".وأضاف، يبدو أن المحافظين قد فازوا بتفويض جديد قوي لإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر يبدو "بمثابة فوز كبير لبوريس".وكان من المتوقع أن يفوز حزب العمل بـ 203 مقعدًا، وهي أسوأ نتيجة للحزب منذ عام 1935، بعد أن قدم للناخبين استفتاءً ثانيًا والحكومة الاشتراكية الأكثر تطرفًا على مدار أجيال.وقال زعيم حزب العمل جيريمي كوربين إنه سيتنحى.ومع وجود نتائج من جميع أنحاء بريطانيا تشير إلى أن استطلاع الخروج كان دقيقًا، فإن رهان جونسون على إجراء انتخابات مبكرة قد أتى ثماره، مما يعني أنه سيصدق بسرعة على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي أبرمها مع الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن المملكة المتحدة من المغادرة في 31 يناير - بعد 10 أشهر مما كان مخططا في البداية.ولكن بعد ما يقرب من نصف قرن من الانضمام إلى ما أصبح أكبر كتلة تجارية في العالم، يواجه جونسون التحدي الرهيب المتمثل في إبرام صفقات تجارية دولية جديدة، والحفاظ على مكانة لندن كأكبر رأس مالي عالمي والحفاظ على المملكة المتحدة معًا.وارتفع الجنيه الاسترليني وكان في طريقه لتحقيق واحد من أكبر مكاسبه ليوم واحد في العقدين الماضيين، ليسجل أعلى مستوى خلال 19 شهرًا عند 1.3516 دولارًا مقابل الدولار وأعلى مستوياته مقابل اليورو منذ فترة وجيزة بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 2016.وبعد ما يقرب من أربع سنوات من النقاش الدائر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي مزق المملكة المتحدة والبرلمان المسدود وصدم الحلفاء، ستسمح الأغلبية لجونسون بقيادة المملكة المتحدة خارج النادي الذي انضم إليه لأول مرة في عام 1973. ولكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم ينته بعد.وشوف يواجه مهمة شاقة تتمثل في التفاوض على اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي، ربما خلال 11 شهرًا فقط، بينما يتفاوض أيضًا على صفقة تجارية أخرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وستشكل نتائج المفاوضات مستقبل الاقتصاد البريطاني. بعد 31 يناير، ستدخل بريطانيا فترة انتقالية تتفاوض خلالها على علاقة جديدة مع الدول الـ 27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي.ودعا جونسون أول انتخابات عيد الميلاد منذ عام 1923 لكسر ما قاله كان شلل في النظام السياسي البريطاني بعد أكثر من ثلاث سنوات من الأزمة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وفي مواجهة حملة "الإجازة" المنتصرة في استفتاء عام 2016، خاض جونسون الانتخابات تحت شعار "سوف ننهي البريكست"، ووعد بإنهاء الجمود والإنفاق أكثر على الصحة والتعليم والشرطة.وساعده في وقت مبكر من الانتخابات حزب فريكست بريكسيت الذي تخلى عن المئات من المرشحين لمنع تقسيم الاقتراع المؤيد للبريكسيت. أظهرت النتائج الأولية أن حزب الاتحاد الأوروبي سرق عددًا كبيرًا من الناخبين من حزب العمل.وفي حين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد صاغ الانتخابات، فإن خروج الحركة البطيئة من الاتحاد الأوروبي قد أجهد الناخبين، وحمسهم وغاضبهم بشكل مختلف، بينما أدى إلى تآكل الولاءات للحزبين الرئيسيين.وأظهرت النتائج أن إستراتيجية جونسون قد نجحت في خرق ما يسمى بـ "الجدار الأحمر" لحزب العمل في جميع أنحاء المناطق التي تدعم البريكست في ميدلاندز وشمال إنجلترا حيث قدم خصومه السياسيين كأعداء بعيد المنال لبريكسيت.