منافسات مرتقبة ومواجهات مثيرة بالقسم الثالث بالدقهلية





تنطلق غدا السبت منافسات الجولة الثانية عشرة بالمجموعة التاسعة بالقسم الثالث حيث تقام 7 مباريات فى الثانية والنصف عصرا بينما يغيب شيكو عن المشاركة بهذه الجولة "باى".



بنى عبيد وعقب الفوز الغالى والهام الذى حققه أمام مستضيفه السنبلاوين بالجولة الماضية وهو ما إرتقى بالفريق لصدارة المجموعة مجددا سيكون على موعد مع مواجهة صعبة أمام مياه الدقهلية الذى حقق فوزا صعبا أمام منية سمنود بالجولة الماضية.



بعدما حقق فوزا غاليا خارج الديار بالجولة الماضية أمام المطرية فريق شربين سيحاول جاهدا الفوز و إستغلال أى تعثر متوقع لبنى عبيد حينما يستضيف إتحاد المنزلة والذى حقق أولى إنتصاراته هذا الموسم الجولة الماضية أمام الأمير.



بلقاس بعدما حصد نقطة هامة بالتعادل أمام شيكو بالجولة الماضية يدخل إختبارا صعبا فى مباراة الغد على ملعبه أمام نبروه والذى إكتفى بتعادل سلبى غير مرضى لجماهيره بالجولة الماضية أمام شبان بدواى أبعده عن صدارة المجموعة.



شبان بدواى العائد بتعادل سلبى من أرض نبروه بالجولة الماضية سيحاول الفوز فى مباراته أمام ضيفه السنبلاوين والذى تعرض لخسارة قاسية على ملعبه أمام بنى عبيد بالجولة الماضية.



منية سمنود وعقب خسارته بالجولة الماضية بصعوبة أمام مياه الدقهلية سيحاول تحقيق نتيجة إيجابية تبعده قليلا عن فرق الهبوط عندما يستضيف المطرية والذى يسعى لتدارك خسارته بالجولة الماضية أمام شربين.



شباب الأمير والذى تعرض لهزيمة مفاجئة أمام المنزلة بالجولة الماضية سيعمل جاهدا من أجل إسعاد جماهيره وحصد نقاط مباراته أمام ضيفه كهرباء طلخا والذى تحسنت نتائجه بشكل ملحوظ وكان أخرها الفوز الذى حققه بالجولة الماضية أمام عمال المنصورة.



عمال المنصورة وعقب هزيمته أمام كهرباء طلخا بالجولة الماضية لن تكون مهمته سهلة حينما يستضيف ميجاسبورت والذى إقترب كثيرا من صدارة المجموعة بعد سلسلة النتائج الإيجابية التى يحققها الفريق فى المباريات الأخيرة والذى يعود بعدما غاب عن المشاركة بالجولة الماضية.



ترتيب القسم الثالث بالمجموعة التاسعة :

١.بني عبيد ٢٣ نقطة

٢.شربين ٢٢ نقطة

٣.نبروه ٢١ نقطة

٤.ميجا سبورت ١٧ نقطة

٥.بدواي ١٦ نقطة

٦.شيكو ١٥ نقطة

٧.مياه الدقهليه ١٣ نقطة

٨.كهرباء طلخا ١٢ نقطة

٩.بلقاس ١٢ نقطة

١٠.عمال المنصوره ١١ نقطة

١١..شباب الامير ١١ نقطة

١٢.السنبلاوين ٧ نقاط

١٣.المطريه ٧ نقاط

١٤.منية سمنود ٦ نقاط

١٥.المنزله ٥ نقاط