Advertisements
Advertisements
Advertisements

منافسات مرتقبة ومواجهات مثيرة بالقسم الثالث بالدقهلية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:10 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هيثم حبيب
Advertisements


تنطلق غدا السبت منافسات الجولة الثانية عشرة بالمجموعة التاسعة بالقسم الثالث حيث تقام 7 مباريات فى الثانية والنصف عصرا بينما يغيب شيكو عن المشاركة بهذه الجولة "باى".

بنى عبيد وعقب الفوز الغالى والهام الذى حققه أمام مستضيفه السنبلاوين بالجولة الماضية وهو ما إرتقى بالفريق لصدارة المجموعة مجددا سيكون على موعد مع مواجهة صعبة أمام مياه الدقهلية الذى حقق فوزا صعبا أمام منية سمنود بالجولة الماضية.

بعدما حقق فوزا غاليا خارج الديار بالجولة الماضية أمام المطرية فريق شربين سيحاول جاهدا الفوز و إستغلال أى تعثر متوقع لبنى عبيد حينما يستضيف إتحاد المنزلة والذى حقق أولى إنتصاراته هذا الموسم الجولة الماضية أمام الأمير.

بلقاس بعدما حصد نقطة هامة بالتعادل أمام شيكو بالجولة الماضية يدخل إختبارا صعبا فى مباراة الغد على ملعبه أمام نبروه والذى إكتفى بتعادل سلبى غير مرضى لجماهيره بالجولة الماضية أمام شبان بدواى أبعده عن صدارة المجموعة.

شبان بدواى العائد بتعادل سلبى من أرض نبروه بالجولة الماضية سيحاول الفوز فى مباراته أمام ضيفه السنبلاوين والذى تعرض لخسارة قاسية على ملعبه أمام بنى عبيد بالجولة الماضية.

منية سمنود وعقب خسارته بالجولة الماضية بصعوبة أمام مياه الدقهلية سيحاول تحقيق نتيجة إيجابية تبعده قليلا عن فرق الهبوط عندما يستضيف المطرية والذى يسعى لتدارك خسارته بالجولة الماضية أمام شربين.

شباب الأمير والذى تعرض لهزيمة مفاجئة أمام المنزلة بالجولة الماضية سيعمل جاهدا من أجل إسعاد جماهيره وحصد نقاط مباراته أمام ضيفه كهرباء طلخا والذى تحسنت نتائجه بشكل ملحوظ وكان أخرها الفوز الذى حققه بالجولة الماضية أمام عمال المنصورة.

عمال المنصورة وعقب هزيمته أمام كهرباء طلخا بالجولة الماضية لن تكون مهمته سهلة حينما يستضيف ميجاسبورت والذى إقترب كثيرا من صدارة المجموعة بعد سلسلة النتائج الإيجابية التى يحققها الفريق فى المباريات الأخيرة والذى يعود بعدما غاب عن المشاركة بالجولة الماضية.

ترتيب القسم الثالث بالمجموعة التاسعة :
١.بني عبيد ٢٣ نقطة
٢.شربين ٢٢ نقطة
٣.نبروه ٢١ نقطة
٤.ميجا سبورت ١٧ نقطة
٥.بدواي ١٦ نقطة
٦.شيكو ١٥ نقطة
٧.مياه الدقهليه ١٣ نقطة
٨.كهرباء طلخا ١٢ نقطة
٩.بلقاس ١٢ نقطة
١٠.عمال المنصوره ١١ نقطة
١١..شباب الامير ١١ نقطة
١٢.السنبلاوين ٧ نقاط
١٣.المطريه ٧ نقاط
١٤.منية سمنود ٦ نقاط
١٥.المنزله ٥ نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

نجم برشلونة يحسم موقفه من الرحيل في يناير

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصطفى محمد يسخر من أحمد بلال (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

منذ حوالي 6 ساعات

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يوم

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

الجيش الليبي يعلن تدمير عشرات الطائرات المسيرة التركية

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب الزمالك يكشف حقيقة غياب نجمي الفريق عن مباراة الطلائع

منذ أقل من ساعتين

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 10 ساعات

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ يوم

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

يوفنتوس يخون نجمه من أجل ضم صفقته الكبرى

منذ أقل من ساعة

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

12:51 ص

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

04:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status