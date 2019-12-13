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عمر السعيد يقود تشكيل الزمالك في ودية الشباب

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:10 ص
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بوابة الفجر
أحمد السيد
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تشكيل المباراة الودية أمام فريق الشباب مواليد ٩٩ بالنادي، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عنتر، يوسف محمود (2001)،محمد عبدالسلام، إسلام جابر.

خط الوسط: محمد حسن، يحيي مفتاح (99)،مصطفى فتحي، إمام عاشور، كريم بامبو.

خط الهجوم: عمر السعيد.

وكان الجهاز الفني قد قرر منح اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة بيراميدز أمس راحة من مواجهة فريق الشباب والتي تأتي ضمن استعدادات الفريق لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الممتاز.
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