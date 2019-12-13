أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 13-12-2019

أسعار الأسمنت اليوم





تستقر أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن شهد سعر طن الأسمنت تراجع يصل لـ 10 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع، وبلغ إجمالي التراجع في أسعار الأسمنت خلال شهر نوفمبر نحو 50 جنيهًا مع استمرار حالة الركود في سوق مواد البناء خاصة مع ارتفاع أسعار الحديد، وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء في مصر لحظة بلحظة وبصفة خاصة أسعار الحديد وأسعار الأسمنت:









أسعار الأسمنت المسلح





مسلح العربية للأسمنت استقر ليسجل 803 جنيهًا للطن





النصر من العربية للأسمنت استقر ليسجل سعر 788 جنيهًا للطن





أسعار أسمنت المنيا أسيك استقر ليسجل سعر 790 جنيهًا للطن





أسعار أسمنت حورس استقر ليسجل سعر 785 جنيهًا





أسعار أسمنت الصخرة استقر ليسجل سعر 778 جنيهًا للطن





أسعار أسمنت لافارج المخصوص تراجع جنيهان ليسجل سعر 788 جنيهًا للطن





سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 780 جنيهًا





سعر أسمنت العسكري تراجع 3 جنيهات ليسجل سعر 770 جنيهًا





سعر أسمنت سيناء استقر ليسجل سعر 780 جنيهًا





سعر أسمنت حلوان استقر ليسجل 803 جنيهًا للطن





سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 805 جنيهًا للطن





سعر أسمنت السويدي استقر ليسجل سعر 805 جنيهًا للطن





سعر أسمنت المسلة استقر ليسجل سعر 808 جنيهًا للطن





سعر أسمنت العسكري بني سويف استقر ليسجل سعر 780 جنيهًا للطن













أسعار الأسمنت الأبيض





سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2450 جنيهًا للطن





سعر سوبر سيناء سجل سعر 2420 جنيهًا للطن





سعر سوبر رويال سجل سعر 2375 جنيهًا للطن





سعر رويال عادة سجل سعر 2400 جنيهًا للطن





سعر الواحة الأبيض سجل سعر2400 جنيهًا للطن









أسعار الأسمنت مخلوط









سعر أسمنت النخيل تراجع 3 جنيهات ليسجل سعر 720 جنيهًا









سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 720 جنيه









سعر أسمنت الواحة 730 جنيها









أسعار الأسمنت المقاوم





سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر 840 جنيه





سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 860 جنيه





السويس سي ووتر سجل سعر 830 جنيهًا





سعر السويدي المقاوم سجل سعر 855 جنيهًا للطن













أسعار مواد البناء خلال 2019





سيطرت التقلبات على سوق المواد البناء خلال تعاملات 2019 في ظل تعنت المشتري ومحاولة المصانع تحفيز الحركة بالأسواق لتمر أسعار الحديد خلال العام الجاري بحالة من التذبذب الكبير في سعر طن الحديد، نتيجة لتغير السعر أكثر من مرة في الشهر الواحد، حيث تراجع بشكل قوي مطلع العام الجاري، لتتراجع بنحو ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى بعد تراجع أسعار البليت بنحو 70 دولار ليسجل متوسط سعر الطن من خام الحديد "البليت" 655 دولار، بجانب تخفيض مجلس الوزارء سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات، ويضاف على ذلك تراجع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة، ليعاود الصعود مرة أخر خلال الشهر الجاري مع ارتفاع أسعار البليت لتسجل نحو 700 دولار للطن بجانب ارتفاع سعر الخردة بنحو 100 دولار للطن، وسجلت قيمة الارتفاع منذ بداية الشهر وحتى الأن نحو 800 جنيهًا.