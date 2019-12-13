Advertisements
Advertisements
Advertisements

رينيه زيلويجر تزين غلاف مجلة EW بعددها الجديد

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:58 م
Advertisements
أحمد جمال أحمد
Advertisements
احتفت مجلة "إنترتيمنت ويكلي" بالنجمة البريطانية الكبيرة رينيه زيلويجر بأن اختارتها لتكون نجمة غلاف عددها الجديد لشهر يناير المقبل.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، غلاف عدد المجلة، الذي زينته رينيه بمناسبة ترشحها لعدة جوائز هامها من ضمنها جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي بفيلم درامي من جوائز جولدن جلوب، عن دورها بفيلم Judy.

وتجسد النجمة الكبير رينيه زيلويجر في الفيلم شخصية الممثلة الأمريكية الكلاسيكية الشهيرة Judy Garland في مرحلة متقدمة من عمرها، خلال عام 1969.

وعرفت جودي جارلاند كمغنية وممثلة وفنانة أمريكية في فترة الأربعينيات والخمسينيات، وكانت تشتهر بطبقة غنائها الكونترالتو ونالت النجومية الكبيرة بعد ظهورها بفيلم "الساحر أوز"، وقد استمرت مسيرتها الفنية لأكثر من 40 عاما كممثلة في الأفلام الموسيقية والدرامية.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب النجمة رينيه زيلويجر، كل من فين ويتروك الذي يجسد شخصية باسم Mickey Deans، ودارسي شو التي تجسد شخصية جودي في فترة الشباب، وروفس سويل الذي يجسد شخصية باسم Sidney Luft ومايكل جامبون الذي جسد شخصية Bernard Delfont وجيسي بكلي التي تجسد شخصية Rosalyn Wilder، وريتشارد كورديري الذي يجسد شخصية Louis B. Mayer، وبيلا رامسي التي تجسد شخصية باسم Lorna Luft، ورويس برت الذي يجسد شخصية باسم Burt، وآرثر مكبيان الذي سيجسد شخصية باسم Askith، وجون داجليش الذي يجسد شخصية باسم Lonnie Doneganو جيما ليا التي تجسد شخصية باسم Liza Minnelli، وديفيد روبين في شخصية Noel.


ويعد فيلم جودي من إخراج روبرت جولد وإنتاج ديفيد ليفينجستون، وكتب النص السينمائي والسيناريو توم إيدج.
وتعتبر النجمة الكبيرة رينيه زيلويجر واحدة من أبرز نجمات السينما البريطانيات، حيث كانت بداية مسيرتها الفنية في عام 1993 بظهورها في فيلم Dazed and Confused.

وسبق أن طرح لها العديد من الأفلام الناجحة على مدار أكثر من 20 عام، كان منها فيلم Shake، Rattle and Rock! الذي طرح في عام 1994، وفيلم Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation الذي طرح في العام نفسه.

وفيلم The Whole Wide World، وأبرز الأفلام التي ظهرت بها رينيه وكانت سببا في شهرتها الكبيرة فيلم Jerry Maguire في عام 1996 مع النجم توم كروز والنجم كوبا جودينج جونيور، الذي حصد عن دوره بهذا الفيلم جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد عام 1997.

وفي عام 2000 طرح لرينيه عدد من الأفلام المميزة أبرزها فيلم Me، Myself & Irene وفيلم Nurse Betty، وبحلول عام 2001، بدأت رينيه سلسلة أفلامها الشهيرة التي جسدت بها شخصية "بريدجت جونز"، وقدمتها على ثلاثة أجزاء منذ ذلك الوقت كان أولها بعنوان Bridget Jones's Diary، ومن بعده طرح الجزء الثاني بعنوان Bridget Jones: The Edge of Reason في عام 2004، وفي عام 2016 طرح الجزء الثالث من هذه السلسلة بعنوان Bridget Jones's Baby.

وكانت أحدث أعمال النجمة رينيه زيلويجر فيلم Same Kind of Different as Me عام 2017، وفيلم Here and Now عام 2018.

Advertisements

أخبار تهمك

شاهد.. الأهلي يقدم صفقته الجديدة بفيديو "كهربائي"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول ظهور لكهربا بقميص الأهلي (صورة)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ يوم

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يوم

قلق في برشلونة من إصابة أرتور

منذ ساعتين و 43 دقيقة

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كهربا في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

منذ ساعتين و 38 دقيقة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف

منذ أقل من ساعة

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:46 م

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف

12:37 م

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

12:59 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

عاجل.. أول ظهور لكهربا بقميص الأهلي (صورة)

12:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status