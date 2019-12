رينيه زيلويجر تزين غلاف مجلة EW بعددها الجديد

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، غلاف عدد المجلة، الذي زينته رينيه بمناسبة ترشحها لعدة جوائز هامها من ضمنها جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي بفيلم درامي من جوائز جولدن جلوب، عن دورها بفيلم Judy.



وتجسد النجمة الكبير رينيه زيلويجر في الفيلم شخصية الممثلة الأمريكية الكلاسيكية الشهيرة Judy Garland في مرحلة متقدمة من عمرها، خلال عام 1969.



وعرفت جودي جارلاند كمغنية وممثلة وفنانة أمريكية في فترة الأربعينيات والخمسينيات، وكانت تشتهر بطبقة غنائها الكونترالتو ونالت النجومية الكبيرة بعد ظهورها بفيلم "الساحر أوز"، وقد استمرت مسيرتها الفنية لأكثر من 40 عاما كممثلة في الأفلام الموسيقية والدرامية.



ويشارك في بطولة الفيلم بجانب النجمة رينيه زيلويجر، كل من فين ويتروك الذي يجسد شخصية باسم Mickey Deans، ودارسي شو التي تجسد شخصية جودي في فترة الشباب، وروفس سويل الذي يجسد شخصية باسم Sidney Luft ومايكل جامبون الذي جسد شخصية Bernard Delfont وجيسي بكلي التي تجسد شخصية Rosalyn Wilder، وريتشارد كورديري الذي يجسد شخصية Louis B. Mayer، وبيلا رامسي التي تجسد شخصية باسم Lorna Luft، ورويس برت الذي يجسد شخصية باسم Burt، وآرثر مكبيان الذي سيجسد شخصية باسم Askith، وجون داجليش الذي يجسد شخصية باسم Lonnie Doneganو جيما ليا التي تجسد شخصية باسم Liza Minnelli، وديفيد روبين في شخصية Noel.









ويعد فيلم جودي من إخراج روبرت جولد وإنتاج ديفيد ليفينجستون، وكتب النص السينمائي والسيناريو توم إيدج.

وتعتبر النجمة الكبيرة رينيه زيلويجر واحدة من أبرز نجمات السينما البريطانيات، حيث كانت بداية مسيرتها الفنية في عام 1993 بظهورها في فيلم Dazed and Confused.



وسبق أن طرح لها العديد من الأفلام الناجحة على مدار أكثر من 20 عام، كان منها فيلم Shake، Rattle and Rock! الذي طرح في عام 1994، وفيلم Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation الذي طرح في العام نفسه.



وفيلم The Whole Wide World، وأبرز الأفلام التي ظهرت بها رينيه وكانت سببا في شهرتها الكبيرة فيلم Jerry Maguire في عام 1996 مع النجم توم كروز والنجم كوبا جودينج جونيور، الذي حصد عن دوره بهذا الفيلم جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد عام 1997.



وفي عام 2000 طرح لرينيه عدد من الأفلام المميزة أبرزها فيلم Me، Myself & Irene وفيلم Nurse Betty، وبحلول عام 2001، بدأت رينيه سلسلة أفلامها الشهيرة التي جسدت بها شخصية "بريدجت جونز"، وقدمتها على ثلاثة أجزاء منذ ذلك الوقت كان أولها بعنوان Bridget Jones's Diary، ومن بعده طرح الجزء الثاني بعنوان Bridget Jones: The Edge of Reason في عام 2004، وفي عام 2016 طرح الجزء الثالث من هذه السلسلة بعنوان Bridget Jones's Baby.



وكانت أحدث أعمال النجمة رينيه زيلويجر فيلم Same Kind of Different as Me عام 2017، وفيلم Here and Now عام 2018.





احتفت مجلة "إنترتيمنت ويكلي" بالنجمة البريطانية الكبيرة رينيه زيلويجر بأن اختارتها لتكون نجمة غلاف عددها الجديد لشهر يناير المقبل.