مواعيد طرح أفلام Matrix 4 و Jhon Wick 4 تضع كيانو ريفز في تحدي مع نفسه



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن المفارقة، حدثت بأن تم تحديد شركة ليونز جيت، المنتجة لفيلم John Wick 4 ليوم 21 مايو 2021، ليكون اليوم الرسمي لطرح الفيلم بصالات العرض السينمائية.



وهو اليوم نفسه الذي اختارته شركة "ورنور بروز" المنتجة لفيلم The Matrix 4، 21 مايو 2021 أيضا، لطرحه بصالات العرض.



جدير بالذكر أن النجم كيانو ريفز سبق أن اتفق مع شركة الإنتاج السينمائي Lionsgate على إنتاج نسخة نسائية من فيلمه الناجح "جون ويك" الذي أنتج منه 3 أجزاء ناجحة حتى الآن.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن كيانو سيكون المنتج المنفذ للفيلم في نسخته النسائية، في حين لم يتم الكشف عن نية ظهور كيانو نفسه في الفيلم بشخصيته الشهير.



وقالت الصحيفة بناء على تقرير صادر عن موقع "ديد لاين"، أن كيانو سيتولى مهمة المنتج المنفذ للفيلم، في حين سيختار المخرج "لين وايزمان" ليخرج النسخة النسائية لـ "جون ويك".



ومن المنتظر أن تدور قصة النسخة النسائية من الفيلم، في نفس إطار التشويق والقتال الذي تدور حوله قصة الأجزاء الثلاث المطروحة من سلسلة جون ويك، والتي طرح جزءها الثالث مطلع عام 2019 الجاري.



وحقق الجزء الثالث من السلسلة، والذي ظهرت به النجمة هالي بيري، إيرادات وصلت لـ 323 مليون دولار من عرضه بصالات العرض بجميع أنحاء العالم.



يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي ارتبط به اسم النجم كيانو ريفز، بعالم مارفل السينمائي، ووجود محادثات بينه وبين رئيس استديوهات مارفل كيفين فيجي، ليظهر كيانو في دور هام من أدوار أبطال مارفل بفيلم مستقبلي.



كما سبق وأن تم الإعلان رسميا عن عودة النجم كيانو ريفز لشخصية "نيو" في جزء رابع جديد من سلسلة أفلام "ماتريكس" الشهيرة، التي قدمها كيانو منذ عام 1999.



وجد النجم كيانو ريفز في حالة تحدي مع النفس نادرة الحدوث بهوليوود، بعد أن تم تحديد أيام الطرح الرسمية لأفلامه الجديدة المنتظرة The Matrix 4 وJohn Wick 4.