Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد طرح أفلام Matrix 4 و Jhon Wick 4 تضع كيانو ريفز في تحدي مع نفسه

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:43 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements
وجد النجم كيانو ريفز في حالة تحدي مع النفس نادرة الحدوث بهوليوود، بعد أن تم تحديد أيام الطرح الرسمية لأفلامه الجديدة المنتظرة The Matrix 4 وJohn Wick 4.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن المفارقة، حدثت بأن تم تحديد شركة ليونز جيت، المنتجة لفيلم John Wick 4 ليوم 21 مايو 2021، ليكون اليوم الرسمي لطرح الفيلم بصالات العرض السينمائية.

وهو اليوم نفسه الذي اختارته شركة "ورنور بروز" المنتجة لفيلم The Matrix 4، 21 مايو 2021 أيضا، لطرحه بصالات العرض.

جدير بالذكر أن النجم كيانو ريفز سبق أن اتفق مع شركة الإنتاج السينمائي Lionsgate على إنتاج نسخة نسائية من فيلمه الناجح "جون ويك" الذي أنتج منه 3 أجزاء ناجحة حتى الآن.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن كيانو سيكون المنتج المنفذ للفيلم في نسخته النسائية، في حين لم يتم الكشف عن نية ظهور كيانو نفسه في الفيلم بشخصيته الشهير.

وقالت الصحيفة بناء على تقرير صادر عن موقع "ديد لاين"، أن كيانو سيتولى مهمة المنتج المنفذ للفيلم، في حين سيختار المخرج "لين وايزمان" ليخرج النسخة النسائية لـ "جون ويك".

ومن المنتظر أن تدور قصة النسخة النسائية من الفيلم، في نفس إطار التشويق والقتال الذي تدور حوله قصة الأجزاء الثلاث المطروحة من سلسلة جون ويك، والتي طرح جزءها الثالث مطلع عام 2019 الجاري.

وحقق الجزء الثالث من السلسلة، والذي ظهرت به النجمة هالي بيري، إيرادات وصلت لـ 323 مليون دولار من عرضه بصالات العرض بجميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي ارتبط به اسم النجم كيانو ريفز، بعالم مارفل السينمائي، ووجود محادثات بينه وبين رئيس استديوهات مارفل كيفين فيجي، ليظهر كيانو في دور هام من أدوار أبطال مارفل بفيلم مستقبلي.

كما سبق وأن تم الإعلان رسميا عن عودة النجم كيانو ريفز لشخصية "نيو" في جزء رابع جديد من سلسلة أفلام "ماتريكس" الشهيرة، التي قدمها كيانو منذ عام 1999.
Advertisements

أخبار تهمك

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ يوم

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

منذ ساعة و 28 دقيقة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ يوم

قلق في برشلونة من إصابة أرتور

منذ ساعة و 13 دقيقة

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

منذ حوالي 7 ساعات

يوفنتوس يخون نجمه من أجل ضم صفقته الكبرى

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يوم

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مصطفى محمد يسخر من أحمد بلال (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

منذ ساعة و 8 دقيقة

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

10:32 ص

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

10:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status