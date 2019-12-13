Advertisements
Advertisements
Advertisements

رونالدينيو يصدم ميسي بتصريح مثير

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:53 ص
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
خرج رونالدينيو أسطورة منتخب البرازيل، بتصريح مثير، بعدما أكد أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يمكن وصفه بأنه أفضل لاعب في عصره، وليس في تاريخ الساحرة المستديرة.

ورد رونالدينيو على سؤاله عن رأيه في فوز ميسي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب للمرة السادسة في مشواره، قال "سعيد من أجل ميسي لأنه صديق لي كما أنه بات رمزا لبرشلونة".

وتابع "لا أحب المقارنات لأنه من الصعب تحديد من هو الأفضل في التاريخ فهناك دييجو مارادونا وبيليه ورونالدو".

وشدد "لا يمكنني أن اقول إن ليونيل ميسي هو الأفضل في التاريخ، ولكنه نعم الأفضل في عصره".

وجاءت تصريحات رونالدينيو، للصحفيين عقب خوضه أمس الخميس، مباراة استعراضية لتنس كرة القدم في ملعب "سنتيناريو" بولاية موريلوس بوسط المكسيك، حيث تم إعلانه سفيرا رياضيا وزائرا مميزا.

وأمام نحو 5 آلاف شخص ورفقة لاعب كرة القدم المكسيكي السابق وحاكم ولاية موريلوس، كواوتيموك بلانكو، أبدى رونالدينيو امتنانه على التكريم قائلا "من الشرف أن أكون هنا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي رونالدينيو برشلونة

أخبار تهمك

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 20 ساعة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

نجم برشلونة يحسم موقفه من الرحيل في يناير

منذ أقل من ساعتين

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

منذ حوالي 6 ساعات

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 10 ساعات

الجيش الليبي يعلن تدمير عشرات الطائرات المسيرة التركية

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ يوم

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يوم

عاجل.. مصطفى محمد يسخر من أحمد بلال (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

طبيب الزمالك يكشف حقيقة غياب نجمي الفريق عن مباراة الطلائع

منذ أقل من ساعتين

يوفنتوس يخون نجمه من أجل ضم صفقته الكبرى

منذ أقل من ساعة

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

12:51 ص

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

04:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status