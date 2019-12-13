رونالدينيو يصدم ميسي بتصريح مثير

خرج رونالدينيو أسطورة منتخب البرازيل، بتصريح مثير، بعدما أكد أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يمكن وصفه بأنه أفضل لاعب في عصره، وليس في تاريخ الساحرة المستديرة.



ورد رونالدينيو على سؤاله عن رأيه في فوز ميسي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب للمرة السادسة في مشواره، قال "سعيد من أجل ميسي لأنه صديق لي كما أنه بات رمزا لبرشلونة".



وتابع "لا أحب المقارنات لأنه من الصعب تحديد من هو الأفضل في التاريخ فهناك دييجو مارادونا وبيليه ورونالدو".



وشدد "لا يمكنني أن اقول إن ليونيل ميسي هو الأفضل في التاريخ، ولكنه نعم الأفضل في عصره".



وجاءت تصريحات رونالدينيو، للصحفيين عقب خوضه أمس الخميس، مباراة استعراضية لتنس كرة القدم في ملعب "سنتيناريو" بولاية موريلوس بوسط المكسيك، حيث تم إعلانه سفيرا رياضيا وزائرا مميزا.



وأمام نحو 5 آلاف شخص ورفقة لاعب كرة القدم المكسيكي السابق وحاكم ولاية موريلوس، كواوتيموك بلانكو، أبدى رونالدينيو امتنانه على التكريم قائلا "من الشرف أن أكون هنا".

