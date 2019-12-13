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تقلبات جوية.. "الأرصاد" تكشف موعد الموجة الجديدة في عدم استقرار الطقس

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:41 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد تقلبات جوية، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتقل كمية السحب، ولكن لا توجد فرص سقوط أمطار على القاهرة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن فرص سقوط الأمطار تنحصر على السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، كما سيهدأ نشاط الرياح عن الأمس، منوهًا بأن الشبورة المائية الموجودة تدل أن هناك استقرار نوعا ما في حالة الطقس.

ونوه بأن هناك نشاط للرياح المثيرة الأتربة غدًا، مع احتمالية وجود موجة جديدة من عدم الاستقرار يومي الأحد والإثنين القادمين، مشددا على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية، خاصة وأن درجات الحرارة أقل من معدلها بمعدل درجتين.
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الكلمات المفتاحية

حالة الطقس تقلبات جوية الأرصاد أخبار مصر

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