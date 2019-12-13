تقلبات جوية.. "الأرصاد" تكشف موعد الموجة الجديدة في عدم استقرار الطقس

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد تقلبات جوية، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتقل كمية السحب، ولكن لا توجد فرص سقوط أمطار على القاهرة.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن فرص سقوط الأمطار تنحصر على السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، كما سيهدأ نشاط الرياح عن الأمس، منوهًا بأن الشبورة المائية الموجودة تدل أن هناك استقرار نوعا ما في حالة الطقس.



