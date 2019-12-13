انتصار جونسون في الانتخابات يكسر قلوب "الباقين" في المملكة المتحدة

بعد كل الحجج وجميع المسيرات الجماهيرية واجه معارضو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حقيقة صارخة اليوم الجمعة بعد انهيار ساحق في انتخابات رئيس الوزراء بوريس جونسون، فأصبح الطلاق من أوروبا أمرًا حتمي.



مع فوز المحافظين بأغلبية كبيرة منذ عام 1987، سيكون جونسون قادرًا على الدفع بصفقة الطلاق من خلال البرلمان، مما يسمح لبريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.



وستكون هذه الخطوة الجيوسياسية الأكثر أهمية منذ الحرب العالمية الثانية.



وألقى بعض مؤيدي تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اللوم على أنفسهم في الهزيمة الساحقة، لقد انفجرت المنظمة الرئيسية التي تقوم بحملة من أجل استفتاء ثانٍ، بينما كان زعيم حزب العمل المعارض متناقضًا، حيث تعهد بالبقاء محايدًا في تصويت آخر.



وقال مايك جالسورثي، وهو من حملة مناهضة لبريكسيت: "أنا في حالة ذهول ومثل أي شخص آخر في المجتمع الباقي يتمنى أن يكون لدينا تمثيل أكثر كفاءة".



وكان استفتاء عام 2016 حول عضوية الاتحاد الأوروبي القضية الأكثر استقطابًا في التاريخ البريطاني، حيث كان يبلور الانقسامات بين المدن والبلدات، الصغار والكبار، والفائزين في العولمة والذين تركوا وراءهم.



وبالنسبة للعديد من المؤيدين للأوروبيين في بريطانيا، مثل استفتاء آخر أفضل فرصة لإنهاء الاضطراب والشلل السياسي. إذا كانوا قد توحدوا في قوة سياسية واحدة، فقد تكون لديهم فرصة لإلغاء النتيجة.



بالإضافة إلى أوجه القصور الخاصة بهم، تم التغلب على ما يسمى "الباقين".



على مدار السنوات الثلاث الماضية، قادت مساندة البقاء في الاتحاد الأوروبي في كل استطلاع للرأي تقريبًا، مما أدى إلى بعض أكبر الاحتجاجات في الشوارع في تاريخ بريطانيا الحديث. أجبر البرلمان مرتين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



لكن أحزاب المعارضة الرئيسية فشلت في العمل سويًا لتكوين تحالف فعال بين الأحزاب، مما يحير ملايين البريطانيين.



في حين عزز المحافظون تصويت أولئك الذين يرغبون في مغادرة الاتحاد الأوروبي، وبناء تحالف من الناخبين المؤيدين لبريكسيت عبر خطوط إقليمية وطبقية، ناضل دعاة الاستفتاء الآخر للفوز بالمتحولين أو الاتفاق على خطة موحدة.





قالت جينا ميلر، إحدى الناشطين البارزين في الاستفتاء الثاني: "بالتأكيد لا يوجد تصويت آخر"، مضيفة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يتم إقراره كعمل برلماني، وسيتم التصديق عليه بعد ذلك كمعاهدة دولية وسنكون خارجين".



لقد كان رفض حزب العمل الانضمام إلى مبادرة تهدف إلى تشجيع التصويت التكتيكي، حيث كان الناس يدعمون مرشحًا لمنع كتلة أخرى بدلًا من الدعم الحقيقي.



على النقيض من ذلك، وافق حزب "Brexit" الذي تم إنشاؤه حديثًا على عدم الترشح ضد المحافظين في حوالي نصف الدوائر الانتخابية لتجنب تضييق الأصوات المؤيدة لبريكسيت.



وقال العديد من الناشطين إن مصير حركتهم مرتبط بشكل لا ينفصم بزعيم حزب العمل جيريمي كوربين، وهو أقل زعيم معارض شعبية في الذاكرة الحية.



كان الطريق الأكثر احتمالا إلى الاستفتاء الثاني هو أن يصبح كوربين رئيسا للوزراء. في النهاية، صوت البريطانيون بأقدامهم وليس بطاقات الاقتراع الخاصة بهم.



ألقى ناشطون آخرون باللوم على أخطاء استراتيجية، مثل الموافقة على انتخابات مبكرة عندما كان رئيس الوزراء محاصرًا في البرلمان، ولم يتمكن من تمرير صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون تعديل.



حصل جونسون على الانتخابات التي أرادها عندما انهارت الجبهة الموحدة لأحزاب المعارضة ضد التصويت.



