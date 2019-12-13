Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد فوزه على بيراميدز.. تعرف على مبارايات الزمالك القادمة وترتيب الدوري الممتاز

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:24 ص
Advertisements
مبارايات الزمالك القادمة
مبارايات الزمالك القادمة
Advertisements
مبارايات الزمالك القادمة.. فاز فريق الزمالك، على نظيره بيراميدز، ليلة أمس الخميس 12/12/2019، بهدفين نظيفين، على ملعب استاد القاهرة، في إطار مبارايات الجولة السابعة، لبطولة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الزمالك المركز الرابع، من ترتيب جدول الدوري، برصيد 13 نقطة، مع وجود مباراة مؤجلة له، بينما يحل بيراميدز خامساً برصيد 12، من 7 مبارايات.

مبارايات الزمالك القادمة.. واصل الانتصارات

ويواصل الزمالك نتاءجه الإيجابية، منذ تولي باتريس كارتيرون، القيادة الفنية للفريق، ويأمل أبناء القلعة البيضاء، في مواصلة سلسلة الانتصارات، مع مدربهم الجديد، في كل المبارايات الإفريقية والمصرية، وينتظر عشاق الأبيض مبارايات الزمالك القادمة ليشاهدوا الآداء المميز.

آداء يتمناه الجماهير في كل مبارايات الزمالك القادمة

وقدم كارتيورن، مدرب الزمالك، مباراة رائعة أمام بيراميدز، وسيطر على معظم أوقات المباراة، حتى تمكن مصطفى محمد، من تسجيل الهدف الأول، في الدقيقة الـ52، من عمر الشوط الثاني، من رأسية رائعة، لم يتمكن الشناوي من صدها، وأضاف الدولي المصري محمود علاء، من إضافة الهدف الثاني، من ركلة جزاء، بالدقيقة 79، وينتهي اللقاء بهذه النتيجة، ورسالة قوية لطلائع الجيش، أول مبارايات الزمالك القادمة.

الأهلي الأول بغض النظر عن مبارايات الزمالك القادمة

ويتصدر النادي الأهلي، ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 15 نقطة، من 5 مبارايات، حقق بها العلامة الكاملة، وبفارق نقطتين عن الزمالك الوصيف، ولدى الأهلي مباراة مؤجلة، دون النظر إلى مبارايات الزمالك القادمة.

مبارايات الزمالك القادمة

ويلعب الزمالك، مباراته القادمة، أمام طلائع الجيش، في بطولة الدوري المصري الممتاز، الإثنين المقبل 16/12/2019، ويستضيف ملعب الجيش المصري بالسويس اللقاء.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مبارايات الزمالك مبارايات الزمالك القادمة الزمالك وبيراميدز الزمالك ضد الزمالك الزمالك بيراميدز

أخبار تهمك

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يوم

عاجل.. مصطفى محمد يسخر من أحمد بلال (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 23 ساعة

نجم برشلونة يحسم موقفه من الرحيل في يناير

منذ ساعة و 17 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 19 ساعة

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019

منذ حوالي 3 ساعات

الجيش الليبي يعلن تدمير عشرات الطائرات المسيرة التركية

منذ حوالي 4 ساعات

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب الزمالك يكشف حقيقة غياب نجمي الفريق عن مباراة الطلائع

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ يوم

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

مصطفى بكري يكشف آخر التطورات بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الأهلي

بالأرقام .. حظوظ الأهلي في التتويج بلقب الدوري بالموسم الحالي

بالأرقام.. هداف الزمالك يعادل رقم "قلب الأسد" ويقترب من "رامبو والغزال"

بعد تعادلهما سلبيًا.. تعرف على فرص الزمالك والأهلي في التتويج بلقب الدوري الممتاز

تعرف على مباريات الأهلي القادمة بعد تصدره قائمة الدوي المصري الممتاز

مباريات الأهلي المتبقية أصعب من الزمالك وبيراميدز (تقرير)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

12:51 ص

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

04:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status