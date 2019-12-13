بعد فوزه على بيراميدز.. تعرف على مبارايات الزمالك القادمة وترتيب الدوري الممتاز

مبارايات الزمالك القادمة.. فاز فريق الزمالك، على نظيره بيراميدز، ليلة أمس الخميس 12/12/2019، بهدفين نظيفين، على ملعب استاد القاهرة، في إطار مبارايات الجولة السابعة، لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع، من ترتيب جدول الدوري، برصيد 13 نقطة، مع وجود مباراة مؤجلة له، بينما يحل بيراميدز خامساً برصيد 12، من 7 مبارايات.





مبارايات الزمالك القادمة.. واصل الانتصارات





ويواصل الزمالك نتاءجه الإيجابية، منذ تولي باتريس كارتيرون، القيادة الفنية للفريق، ويأمل أبناء القلعة البيضاء، في مواصلة سلسلة الانتصارات، مع مدربهم الجديد، في كل المبارايات الإفريقية والمصرية، وينتظر عشاق الأبيض مبارايات الزمالك القادمة ليشاهدوا الآداء المميز.





آداء يتمناه الجماهير في كل مبارايات الزمالك القادمة





وقدم كارتيورن، مدرب الزمالك، مباراة رائعة أمام بيراميدز، وسيطر على معظم أوقات المباراة، حتى تمكن مصطفى محمد، من تسجيل الهدف الأول، في الدقيقة الـ52، من عمر الشوط الثاني، من رأسية رائعة، لم يتمكن الشناوي من صدها، وأضاف الدولي المصري محمود علاء، من إضافة الهدف الثاني، من ركلة جزاء، بالدقيقة 79، وينتهي اللقاء بهذه النتيجة، ورسالة قوية لطلائع الجيش، أول مبارايات الزمالك القادمة.





الأهلي الأول بغض النظر عن مبارايات الزمالك القادمة





ويتصدر النادي الأهلي، ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 15 نقطة، من 5 مبارايات، حقق بها العلامة الكاملة، وبفارق نقطتين عن الزمالك الوصيف، ولدى الأهلي مباراة مؤجلة، دون النظر إلى مبارايات الزمالك القادمة.





مبارايات الزمالك القادمة





ويلعب الزمالك، مباراته القادمة، أمام طلائع الجيش، في بطولة الدوري المصري الممتاز، الإثنين المقبل 16/12/2019، ويستضيف ملعب الجيش المصري بالسويس اللقاء.











