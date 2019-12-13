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يوفنتوس يخون نجمه من أجل ضم صفقته الكبرى

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:29 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجر موقع كالتشيو ميركاتو، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، اجتمع مع ممثلي برشلونة الإسباني في الأيام الأخيرة لإجراء محادثات بشأن ضم نجم البلوجرانا.

وتابع الموقع الإيطالي، أن اليوفي يريد ضم راكيتيتش لاعب وسط برشلونة، بعدما فقد مكانه الأساسي في تشكيلة النادي الكتالوني للهولندي فرينكي دي يونج.

وأكمل الموقع الإيطالي، أن يوفنتوس سيكون بحاجة في كل الأحول لبيع أحد لاعبي خط الوسط لتحرير مساحة في الفريق واستثمار أموال صفقته في إحضار راكيتيتش إلى أليانز ستاديوم.

وواصل الموقع، أن الألماني إيمري تشان هو أقرب لاعبي خط الوسط للتضحية به، وذلك بعدما ظهر بمستوى مخيب في المبارايات التي شارك فيها هذا الموسم.

وذكر كالتشيو ميركاتو أنه يتعين على يوفنتوس الآن إيجاد اتفاق مع دورتموند بشأن الصفقة، خاصة وأن الأخير أصبح لديه السيولة المالية الكافية بعد جنىّ عوائد الصعود لثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن العملية لا تزال صعبة.


ويحتل فريق يوفنتوس حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة بعد مرور خمسة عشر جولة.
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يوفنتوس راكيتيتش برشلونة أخبار يوفنتوس

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