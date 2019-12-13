رمضان صبحي يكشف كواليس تصريحاته بشأن صلاح والأولمبياد

كشف رمضان صبحي نجم النادي الأهلي وقائد المنتخب الأولمبي، حقيقة تصريحاته الأخيرة بشأن محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، ومشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.

وخرج صبحي في تصريحات سابقة عقب تأهل المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو، مؤكدا أنه من غير اللائق الحديث عن انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي في الوقت الذي ينبغي على الجميع الإشادة بالإنجاز الذي تحقق.

وقال صبحي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، على قناة "سي بي سي": "تصريحاتي كانت للحفاظ على معنويات لاعبي المنتخب الأولمبي، كنت أمارس دوري كقائد للفريق".

وتابع قائد المنتخب الأولمبي: "وقتها كنا قد تأهلنا إلى أولمبياد طوكيو ولكن كان أمامنا نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، وتلك الأحاديث كان من شأنها إحباط اللاعبين قبل مباراة النهائي".

وعن صلاح وتفهمه للتصريحات قال رمضان: "بالتأكيد صلاح تفهم قصدي من تلك التصريحات، هو لاعب ناضج ذو عقلية رائعة، وبالتالي من المستحيل أن تغضبه تلك التصريحات أو أن يتفهمها بشكل خاطئ".

وأردف: "كل ما قصدته أن يأخذ لاعبي المنتخب الأولمبي حقهم، وصلاح يفهم أن قرار مشاركته في الأولمبياد ليس قراري أو قرار اللاعبين، تلك وجهة نظر شوقي غريب ونحن نحترمها في كل الأحوال".

واختتم: "محمد صلاح لاعب كبير وفخر للمصريين جميعًا، بالطبع نتشرف بأن يتواجد معنا في الأولمبياد، ولم أتحدث عن مشاركته من عدمها وإنما عن حق لاعبي المنتخب الأولمبي في الإشادة".