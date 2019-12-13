"ممنوع الصحافة" اليوم أول صلاة جمعة في مسجد هيثم أحمد زكي .. أعرف التفاصيل





وعلقت "السباعي" معربة عن شكره لله قائلة: "الجمعة السادسة لوفاة هيثم...اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك تم بحمد الله بناء جامع هيثم احمد ذكي في الجمعة السادسة.



وطالبت السباعي جمهورها ومتابعيها بالدعاء لهيثم أحمد زكي قائلة: "نرجو الدعاء لهيثم و امواتنا و الاموات جميعا. صحاب هيثم احلا صحاب ف الدنيا اي حد يتمني يبقي عنده صحاب زيهم.

وناشدة السباعي" الصحافة والإعلام بعدم تواجدهم قائلة: "ممنوع وجود إي صحافة تجنبًا للمشاكل ده الجامع للدعاء و الصلاه و صالح الاعمال فقط و ليس للتصوير و الاعلام ... ادعوا كتير احنا اهلة و صحابة و معجبينه و جمهوره.













يذكر أن الراحل هيثم أحمد زكي، هو ابن الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد، وبدا مشواره الفني من خلال فيلم "حليم عام 2006، ثم بعدها توالي في تقديم الأعمال السينمائية والتلفزيونية منها "علامة استفهام، والجماعة، ودوران شبرا، والصفعة، ومصاعب الغربة، وكلبش، والسبع وصايا".

شاركت الفنانة ناهد السباعي، صور جديدة لمسجد الراحل هيثم أحمد زكي في الجمعة السادسة لوفاته، الذي قام ببنائه أصدقائة وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".