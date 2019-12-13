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المفوضية الأوروبية تعلق على فوز جونسون بالانتخابات

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:09 ص
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بوريس جونسون
بوريس جونسون
الفجر
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علقت المفوضية الأوروبية، على فوز رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأغلبية البرلمان، مؤكدة: نسعى لإعادة بناء العلاقات مع لندن بعد فوز جونسون في الانتخابات العامة.

كان رئيس الوزراء البريطاني المحافظ، بوريس جونسون، قد فاز بالأغلبية في البرلمان البريطاني، وذلك بعد فرز النتائج في 600 دائرة، حيث فاز بـ326 مقعدا، في البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 650 مقعد.

وتمهد هذه الأغلبية الطريق أمام جونسون، لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل.

وعلق "جونسون"، على الفوز قائلا: "يبدو أن هذه الحكومة المحافظة حصلت على تفويض جديد وقوي لإنجاز بريكست، وأعتقد أن هذه ستصبح انتخابات تاريخية ستمنحنا الآن، في هذه الحكومة الجديدة، فرصة احترام الإرادة الديمقراطية للشعب البريطاني لتغيير هذه البلاد للأفضل ولإطلاق إمكانات شعب هذا بالبلد بأكمله".
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بوريس جونسون بريكست بريطانيا

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