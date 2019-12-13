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إيميليا كلارك تقدم حفل عرض خاص لفيلم Uncut Gems

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:51 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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اختارت شبكة نيتفليكس النجمة البريطانية الكبيرة إيميليا كلارك لتكون المقدمة لحفل عرض خاص لفيلم النجم آدم ساندلر الجديد Uncut Gems.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صورا من العرض الخاص للفيلم، الذي احتضنته العاصمة الإنجليزية لندن بحضور عدد من النقاد والعاملين بمجال السينما.

وقدمت إيميليا بعد الحفل ندوة لمناقشة الفيلم وأحداثه، وقد ترشح عنه النجم آدم ساندلر لعدد من الجوائز الهامة من الجولدن جلوب ونقابة ممثلي الشاشة.

وكانت قد أثارت إيميليا كلارك جدلا مؤخرا بعد أن جرت النجمة البريطانية الشهيرة حوارا صحفي مع مجلة Armchair Expert في إطار ترويجها لفيلمها الجديد "لاست كريسماس"، الذي يطرح قريبا بصالات العرض السينمائية.

وخلال الحوار الذي نقلت جانبا منه صحيفة ديلي ميل البريطانية، اعترفت إيميليا للمرة الأولى بأن مشاهدها الاباحية بمسلسل صراع العروش، كانت قد أجبرت على القيام بها.

وأوضحت إيميليا، أنه منذ بداية العمل، كان هذا ما يريده المخرجون والمنتجون لتقديم الشخصية بالطريقة التي رسمها المؤلف، غير أنها حاولت التراجع عن القيام بذلك فيما بعد.

و شهدت العاصمة الإنجليزية لندن خلال الاسبايع الماضية احتفال نجمة صراع العروش البريطانية الكبيرة إيميليا كلارك بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Last Christmas، في حضور إعلامي كبير وجماهيري كبير.

وقالت صحيفة ديلي ميل أن إيميليا احتفلت بالعرض الخاص للفيلم، بحضور نجم الفيلم الشاب هينري جولدينج والنجمة الكبيرة أيما تومسون، وظهرت إيميليا بإطلالة سوداء أنيقة من تصميمات "برادا".

وقالت الصحيفة أن إيميليا تظهر في هذا الفيلم الجديد بشخصية فتاة تبحث عن الحب بعد تعرضها لعدة أزمات صحية خطيرة كادت أن تقضي على حياتها.

ويشارك إيميليا في بطولة الفيلم، النجم الشاب ذو الأصول الصينية هينري جولدينج، الشهير بدوره في فيلم Crazy rich Asians.

يأتي ذلك بعد احتفال إيميليا بتكريم مسلسل صراع العروش بجائزة أفضل مسلسل درامي لعام 2019، بحفل جوائز "إيمي" في نسخته رقم 71 للعام الجاري.

وتعتبر النسخة رقم 71 من حفل جوائز "إيمي Emmy "، هي النسخة الرابعة التي تشهد عدم اختيار مقدم رسمي للحفل، حيث سبق وأن أقيمت نسخ سابقة من حفل توزيع جوائز "إيمي Emmy " دون مقدم رسمي للحفل في أعوام 1975 و1998 و2003.

ونال الموسم الثامن من مسلسل صراع العروش، نصيب الأسد من العدد الإجمالي للترشحيات، بترشحه لـ 14 جائزة مختلفة، حصد منهم جائزتين فقط هما أفضل ممثل مساعد بمسلسل درامي، وأفضل مسلسل درامي للعام.

وخلال فعاليات الحفل، تم تكريم العديد من الأعمال التليفزيونية والمسلسلات البارزة، وكان أكثر المكرمين، مسلسل Fleabag، الذي حصد أربعة جوائز رئيسية خلال الحفل.

وكانت القائمة الكاملة للمكرمين بحفل جوائز إيمي كما يلي، وقد حصد "توني شلهوب" جائزة أفضل ممثل مساعد بمسلسل كوميدي.

والنجمة "أليكس بورستين" حصدت جائزة أفضل ممثلة مساعدة بمسلسل كوميدي، وحصد مسلسل Fleabag جائزة أفضل تأليف لمسلسل كوميدي.

كما حصد أيضا مسلسل Fleabag جائزة أفضل إخراج لمسلسل كوميدي، وحصدت "فيبي وولر –بريدج" جائزة أفضل ممثلة رئيسية بمسلسل كوميدي.

وحصد النجم "بيل هادر" جائزة أفضل ممثل رئيسي بمسلسل كوميدي، وحصد برنامج RuPauls Drag Race جائزة أفضل برنامج مسابقات.

وحصدت "باتريشا أركويت" جائزة أفضل ممثلة مساعدة بمسلسل قصير، وحصد مسلسل Chernobyl جائزة أفضل إخراج لمسلسل قصير، وحصد "بن ويشا" جائزة أفضل ممثل مساعد بمسلسل قصير.

كما حصد مسلسل Chernobyl جائزة أفضل تأليف لمسلسل قصير، وحصد "جاهريل جيروم" جائزة أفضل ممثل رئيسي بمسلسل قصير.

وحصد فيلم Black Mirror Bandersnatch جائزة أفضل فيلم تليفزيوني، وحصدت "ميشيل ويليامز" تحصد جائزة أفضل ممثلة رئيسية بمسلسل قصير.

وأيضا حصد مسلسل Chernobyl جائزة أفضل مسلسل قصير، وحصد برنامج Last Week Tonight جائزة أفضل تأليف لبرنامج منوعات.

وحصد برنامج Saturday Night Live جائزة أفضل برنامج سكتش منوعات، وأيضا حصد برنامج Saturday Night Live جائزة أفضل إخراج لبرنامج منوعات.

وحصد النجم "بيتر دينكليج" جائزة أفضل ممثل مساعد بمسلسل درامي، وحصد مسلسل Succession جائزة أفضل تأليف لمسلسل درامي.
إيميليا كلارك تقدم حفل عرض خاص لفيلم Uncut Gems
إيميليا كلارك تقدم حفل عرض خاص لفيلم Uncut Gems
إيميليا كلارك تقدم حفل عرض خاص لفيلم Uncut Gems
إيميليا كلارك تقدم حفل عرض خاص لفيلم Uncut Gems
إيميليا كلارك تقدم حفل عرض خاص لفيلم Uncut Gems
إيميليا كلارك تقدم حفل عرض خاص لفيلم Uncut Gems
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الكلمات المفتاحية

جولد Chernobyl 71

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