الكشف عن المرشحين لجوائز SAG لعام 2020

ونقل الموقع الإلكتروني لمجلة EW، قائمة المرشحين لجوائز هذا العام، التي ساهم في صياغتها أصوات 100 ألف ممثل، هم أعضاء نقابة ممثلي الشاشة بالولايات المتحدة.



وكان ضمن الترشيحات بالجوائز الرئيسية، بمجال السينما، ترشح لجائزة أفضل "فريق عمل فيلم"، كل من فيلم Bombshell وفيلم The Irishman وفيلم Jojo Rabbit وفيلم Once Upon a Time in Hollywood وفيلم Parasite.



ولجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي بفيلم سينمائي ترشح كل من النجمة "سينثيا إيرفو"، وسكارليت جوهانسن، ولوبيتا نيونجو، وتشارليز ثيرون ورينيه زيلويجر.



ولجائزة أفضل ممثل في دور رئيسي بفيلم سينمائي ترشح كل من ليوناردو دي كابريو، وكريستيان بيل، وآدم دريفر وتراون إيجرتون وخواكين فينيكس.



ومن ترشيحات جوائز التليفزيون، ترشح لجائز أفضل ممثلة في دور رئيسي بمسلسل درامي، كل من النجمة جينفر أنستون، وهيلينا بونهام كارتر وأوليفيا كولمان، وجودي كومر وإليزابيث موس.



ولجائزة أفضل ممثل بدور رئيسي في مسلسل درامي ترشح كل من سترلينج كي براون، وستيف كاريل وبيلي كرودب، وديفيد هاربر وبيتر دينكليج.



