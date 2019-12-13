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النيابة تصرح بدفن جثمان شريف السقا.. وهذا موعد الجنازة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:44 ص
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شريف السقا
شريف السقا
الفجر
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صرحت النيابة العامة، بدفن جثمان المخرج الراحل شريف السقا، مخرج برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة "إم بي سي مصر"، الفضائية.

وتوفى شريف السقا حادث سير، مساء الخميس، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة اليوم الجمعة، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن شريف السقا عمل مخرجا لمدة 20 عاما لبرنامج "القاهرة اليوم" على قناة أوربت، وهو أيضا أحد مخرجي التليفزيون المصري الذين استعانت بخبراتهم القنوات الفضائية.
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الكلمات المفتاحية

مخرج برنامج الحكاية عمرو أديب شريف السقا جنازة شريف السقا

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