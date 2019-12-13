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طبيب الزمالك يكشف حقيقة غياب نجمي الفريق عن مباراة الطلائع

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:43 ص
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الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
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كشف محمد أسامة، طبيب نادى الزمالك، تفاصيل الإصابة التى تعرض لها ثنائي الفريق أحمد سيد زيزو، جناح الفريق، وزميله محمود علاء مساء أمس الخميس، خلال مواجهة بيراميدز والتى انتهت لصالح الفارس الأبيض بثنائية نظيفة فى الدورى الممتاز.

وقال طبيب الزمالك، إن إصابة زيزو عبارة عن شد فى العضلة الخلفية، وأن خروجه بين شوطى المباراة ونزول زميله محمد أوناجم بدلا منه، من أجل الحفظ عليه ومنعا لتفاقم الإصابة، مشيرا إلى أنه لم يتحدد موقفه بعد من مباراة طلائع الجيش.

وحول إصابة محمود علاء، أشار طبيب الزمالك إلى أن اللاعب أصيب بقطع أعلى الحاجب خلال اللقاء، وتم عمل إسعافات له على الفور، موضحا أن الإصابة خفيفة، ولن تمنعه من خوض التدريبات بشكل طبيعى غدًا الجمعة، أو التواجد في التشكيل الأساسي ضد الطلائع.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش الأثنين المقبل في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
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كورة رياضة الزمالك إصابة محمود علاء أخبار الرياضة

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