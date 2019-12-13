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نجم برشلونة يحسم موقفه من الرحيل في يناير

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:32 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الموقف النهائي للدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة، من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة ‘‘ماركا‘‘ الإسبانية، أن راكيتيتش سيبقى في البارسا على الاقل حتى نهاية الموسم، السبب في ذلك، هو التغيير الجذري الذي حدث معه، حيث انتقل من لاعب مهمش في فريق فالفيردي، إلى أساسي في آخر أربع مباريات متتالية (بوروسيا دورتموند أتلتيكو مدريد وريال مايوركا وإنتر ميلان).

وتابعت الصحيفة، أن النجم الكرواتي لايزال مقتنع من أن أدائه المميز في المباريات الاخيرة، سوف يمنحه مركزًا أساسيًا في تشكيلة فالفيردي، وأيضًا رحيل كارليس ألينيا الوشيك إلى ريال بيتيس، ومعاناة البرازيلي آرثر ميلو من الإصابة، كل ذلك، جعل الكرواتي يغير رأيه، ويرفض العروض التي وصلت له، ليبقى في البارسا، ويستمر حتى نهاية الموسم على الآقل.

يذكر أن فريقا إنتر ميلان ويوفنتوس مهتمان بالتعاقد مع راكيتيتش، ولكن يبدو أن الكرواتي لا ينوي مغادرة الكامب نو في يناير.
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الكلمات المفتاحية

كورة رياضة راكيتيتش برشلونة

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