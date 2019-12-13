اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن ( حي بولاق الدكرور - شارع الهرم ومتفرعاته - شارع فيصل ومتفرعاته - مراكز ومدن شمال الجيزة - كفر طرمس ) وذلك لمدة 12 ساعة إعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة وحتي الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 14/12/2019.





وذلك لأعمال تحويل خط مياه قطر 1000 مم لإستكمال أعمال رصف شارع ترعة عبد العال بحي بولاق الدكرور وأعمال ربط توسعات محطة معالجة أبو رواش الجديدة بالمرحلة القائمة .





واهابت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وتوفر سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى.