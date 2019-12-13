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ارتفاع اسعار بورصة الدواجن في مصر اليوم الجمعة 13-12-2019.. وسعر الفراخ يرتفع 5 جنيهات

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:20 ص
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اسعار بورصة الدواجن
اسعار بورصة الدواجن
الفجر الاقتصادي
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اسعار بورصة الدواجن اليوم 

صعدت اسعار الدواجن خلال تعاملات الأسبوع الجاري لتستقر خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ بنحو 5 جنيهات لتسجل 23 جنيها تسليم المزرعة ومتوسط سعر البيع للمستهل 27 جنيها بينما وصلت اسعار الدواجن البلدى الى نحو 40 جنيها في السوق المحلى وننشر اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر بعد الارتفاعات الاخيرة وجاءت الاسعار على النحو التالي:


ارتفاع بورصة الدواجن في مصر اليوم الجمعة
 سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم نحو 23 جنيها في المزرعة و27 جنيها للمستهلك .
سعر الفراخ البلدى نحو 27 و28 جنيها بالمزرعة، ليباع في للمستهلك بنحو 33 جنيها الى 40 جنيها.
سعر الكتكوت ما بين 3 و4 جنيهات .
سعر كيلو الفراخ الساسو 30 للساسو .
سعر كيلو الرومي نحو 50 للرومى .
سعر كيلو البانيه نحو 70 للبانيه .
سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 36.00 جنيه إلى 36.50 جنيه .
سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 35.00 جنيه إلى 35.50 جنيه .
سعر كرتونه البيض الأحمر ما بين 36.50 جنيه إلى 37.00 جنيه .
سعر لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها .
سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه .
سعر الكتكوت بين 2-4 جنيها .
سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه .
سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4.00 جنيه .


اسباب ارتفاع اسعار بورصة الدواجن اليوم 
وأرجعت شعبة الدواجن السبب الرئيس إلى ارتفاع اسعار بورصة الدواجن اليوم إلى ارتفاع الطلب على السلعة في السوق بعد اعلان وزارة الزراعة ارتفاعها في السوق المحلى مما دفع المستهلكين الى شراء كميات كبيرة من الأسواق بأسعارها الحالية تجنبا لشرائها بأسعار مرتفعة مما تسبب في قفزتها نحو 5 جنيهات للكيلو، وكانت وزارة الزراعة أعلنت رفع اسعار اللحوم والدواجن خلال الفترة المقبلة لمواجهو خسائر المربين جراء انخفاض الاسعار في الاسواق خلال الفترة الماضية ، وشمل القرار ايضا رفع اسعار اللحوم في الاسواق. 

وهناك حالة فى استقرار الطلب مع استمرار صيام عيد الميلاد والمتوقع أن يرتفع الطلب على الدواجن بعد نحو إسبوعين من الأن.


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