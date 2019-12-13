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إيدي ريدمان يشارك مؤلفة "هاري بوتر" الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم Finding the Way Home

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:02 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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شارك النجم الحاصل على الأوسكار إيدي ريدمان، الكاتبة البريطانية الشهيرة جي كي رولينج، الاحتفال بالعرض الخاص للفيلم الوثائقي الجديد Finding the Way Home.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من حضور الثنائي للعرض الخاص، الذي احتضنته العاصمة الإنجليزية لندن، وذكرت أن فيلم Finding the Way Home الوثائقي مستوحى من مؤسسة خيرية تتبع "رولينج".
وأوضحت الصحيفة أن هذه المؤسسة التي تدعى "لوموس"، أسستها جي كي رولينج بهدف حظر استخدام الأطفال في الأعمال الشاقة حول العالم.
وتنتج الفيلم الوثائقي شبكة تليفزيون HBO الشهيرة، التي عرف عنها انتاجها لمسلسل صراع العروش وعدد من أبرز الأعمال التليفزيونية.
يذكر أن النجم إيدي ريدمان سبق وأن ظهر في أحد الأفلام المشتقة من قصة هاري بوتر، بعنوان Fantastic Beasts And Where To Find Them، حيث جسد دور الساحر "نيوت سكماندر" المهتم بالكائنات والوحوش السحرية.
إيدي ريدمان يشارك مؤلفة "هاري بوتر" الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم Finding the Way Home
إيدي ريدمان يشارك مؤلفة "هاري بوتر" الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم Finding the Way Home
إيدي ريدمان يشارك مؤلفة "هاري بوتر" الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم Finding the Way Home
إيدي ريدمان يشارك مؤلفة "هاري بوتر" الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم Finding the Way Home
إيدي ريدمان يشارك مؤلفة "هاري بوتر" الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم Finding the Way Home
إيدي ريدمان يشارك مؤلفة "هاري بوتر" الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم Finding the Way Home
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