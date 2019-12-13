كيم كارداشيان تشارك متابعيها لحظات الدراسة بصورة جديدة

ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي ظهرت بها كيم، وامامها مجموعة أوراق الدراسة، وقالت الصحيفة أنها تستعد حاليا لدخول أحد امتحانات الفصل الدراسي الجاري بإحدى الكليات بولاية كاليفورنيا.





وكتبت كيم مع الصورة كلمتين هم "وقت الدراسة"، وعلقت ديلي ميل على أناقتها التي حرصت عليها حتى أثناء المذاكرة.





يأتي ذلك بعد آخر ظهور لها، حين شاركت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان في عرض أزياء خاص بالماركة العالمية "ديور"، تم تنظيمه بمدينة "ميامي" الأمريكية الساحلية.



وقالت صحيفة ديلي ميل، أنه خلال مشاركتها بالحفل، كان برفقتها شقيقتها الكبرى كورتني كارداشيان، وظهر الثنائي بإطلالات جذابة لفتت لهن الأنظار.



وكان ظهور كروتني برداء أسود استعرضت من خلاله أنوثتها، في حين كانت إطلالة كيم أكثر احتشاما، تتناسب مع برودة الجو، إذ كان زي من الجلد الطبيعي.



نشرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان صورة لها أثناء استذكارها استعدادا لامتحانات كلية القانون التي انتسبت لها مؤخرا.