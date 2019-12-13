«كورة اون لاين» مشاهدة الفتح والاتفاق بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY KSA 1 رابط alaitifaq Vs alfath

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بث مباشر مباراة مباراة الاتفاق والفتح اليوم ضمن منافسات الدورى السعودي ويحتل الترتيب 13 من البطولة بعدد 10 نقطة ونتابع البث المباشر مشاهدة مباراة الاتفاق والفتح، يدخل فريق الفتح المباراة وهو يحتل الترتيب 15 ويمتلك خمسة نقاط ونتابع البث المباشر مشاهدة مباراة الاتفاق والفتح .



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